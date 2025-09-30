SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

30 de septiembre 2025 - 18:30

La nueva e inquietante película de Disney con Willem Dafoe que promete mantenerte pegado a la pantalla

Con una historia original y estremecedora, esta producción promete tensión y drama de principio a fin.

Andscape / Hulu

Disney + no deja de sorprender agregando películas arriesgadas y de calidad a su catálogo, manteniendo un equilibrio entre producciones familiares y propuestas más oscuras. Recientemente, incorporó “El Hombre del Sótano”, un thriller que trae a la pantalla a nombres como Willem Dafoe y Corey Hawkins, bajo la dirección de Nadia Latif.

Con un argumento que combina lo psicológico con lo sobrenatural, la película se adentra en territorios de suspenso y obsesión. Un hombre misterioso llega a “bajar” a un sótano que parece mezcla de refugio y cárcel, y su presencia irá desencadenando conflictos internos y externos, poniendo en jaque todo lo que los personajes creían seguro.

The man in my basement
De qué trata El Hombre del Sótano, la nueva película de Disney +

Ambientada en Sag Harbor, Nueva York, Charles Blakey enfrenta dificultades económicas y está al borde de perder la casa familiar. Un día, recibe una oferta insólita: Anniston Bennet, un hombre de negocios enigmático, le propone alquilarle su sótano por el verano a cambio de una cantidad que podría solucionar sus problemas financieros.

Charles acepta, pero pronto descubre que aquella propuesta escondía más de lo que aparentaba: la convivencia misma con Bennet lo arrastrará hacia un laberinto psicológico donde los traumas del pasado, la raza y secretos oscuros comienzan a emerger, dejándolo atrapado entre la curiosidad, el miedo y la redención.

Disney+: tráiler de El Hombre del Sótano

Embed - THE MAN IN MY BASEMENT Trailer (2025) SUBTITULADO [HD]

Disney+: elenco de El Hombre del Sótano

  • Corey Hawkins (Charles Blakey)
  • Willem Dafoe (Anniston Bennet)
  • Anna Diop (Narciss Gully)
  • Jonathan Ajayi
  • Tamara Lawrance

