Disney + no deja de sorprender agregando películas arriesgadas y de calidad a su catálogo, manteniendo un equilibrio entre producciones familiares y propuestas más oscuras. Recientemente, incorporó “El Hombre del Sótano”, un thriller que trae a la pantalla a nombres como Willem Dafoe y Corey Hawkins, bajo la dirección de Nadia Latif.
La nueva e inquietante película de Disney con Willem Dafoe que promete mantenerte pegado a la pantalla
Con una historia original y estremecedora, esta producción promete tensión y drama de principio a fin.
-
La inspiradora película de Disney basada en una historia real: la mujer que marcó un antes y un después
-
La serie de Disney+ con la China Suárez: el invento de un embarazo que se convierte en una comedia con fuertes criticas a la sociedad
Con un argumento que combina lo psicológico con lo sobrenatural, la película se adentra en territorios de suspenso y obsesión. Un hombre misterioso llega a “bajar” a un sótano que parece mezcla de refugio y cárcel, y su presencia irá desencadenando conflictos internos y externos, poniendo en jaque todo lo que los personajes creían seguro.
De qué trata El Hombre del Sótano, la nueva película de Disney +
Ambientada en Sag Harbor, Nueva York, Charles Blakey enfrenta dificultades económicas y está al borde de perder la casa familiar. Un día, recibe una oferta insólita: Anniston Bennet, un hombre de negocios enigmático, le propone alquilarle su sótano por el verano a cambio de una cantidad que podría solucionar sus problemas financieros.
Charles acepta, pero pronto descubre que aquella propuesta escondía más de lo que aparentaba: la convivencia misma con Bennet lo arrastrará hacia un laberinto psicológico donde los traumas del pasado, la raza y secretos oscuros comienzan a emerger, dejándolo atrapado entre la curiosidad, el miedo y la redención.
Disney+: tráiler de El Hombre del Sótano
Disney+: elenco de El Hombre del Sótano
- Corey Hawkins (Charles Blakey)
- Willem Dafoe (Anniston Bennet)
- Anna Diop (Narciss Gully)
- Jonathan Ajayi
- Tamara Lawrance
Dejá tu comentario