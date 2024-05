Imperdible antología del arte no representativo en el país

En 1951, Tomás Maldonado, gran teórico del arte concreto comenta lo que decía Theo van Doesburg: “El taller del artista será como una campana de vidrio. El pintor debe ser blanco, es decir, sin drama y sin mancha. La paleta debe ser de vidrio, el pincel , cuadrado y duro, tan puro como un instrumento de operación”. Theo van Doesburg introdujo el término concreto en un manifiesto de 1930 “hablamos de pintura concreta y no abstracta porque nada es más concreto , más real que una línea, un color, una superficie. Un plano es un plano, una línea es una línea ; nada más ni nada menos”. Debe recordarse también a Max Bill que organizó una muestra homenaje al arte concreto en Basilea.

En 1953, Alfredo Hlito, presente en esta exposición y uno de los que siguió los postulados de Arte Concreto -Invención, aunque no perteneció al núcleo inicial, demostró un espíritu más humanista al señalar que “su propósito no es decir qué se debe buscar en una pintura o escultura concreta. La alternativa no es tan brutal si se considera que en toda obra de arte intervienen elementos sensibles y conceptuales íntimamente vinculados y no podrá ser reducida a uno solo de sus elementos”.

En La República, Platón señaló que “la geometría es el conocimiento de lo eternamente existente”. De allí que con todos sus derivativos, innovaciones contemporáneas, hay artistas que globalmente han adoptado esta disciplina que involucra cuadrados, rectángulos, círculos, triángulos, líneas en fuga, sinuosas, de manera infinita, el cromatismo le da una dramática intensidad, interactuando , a veces, obsesivamente, en un inabarcable presente.

Los 26 artistas son: Cresta, Del Prete, Espinosa, Alvarez , Arden Quin, Blaszko, Boto, Brizzi, Caraduje, Gerstein, Hlito, Jonquieres , Lozza, Mac Entyre, Martorell, Melé , Ocampo, Paparella, Prati , Pettoruti, Puente, Serón , Silva, Vardanega, Vidal y Yente, un conjunto que no puede dejar de visitarse aún por los artistas que continúan con esta representación no objetiva que dio lugar a la construcción de un lenguaje que es la base de todo el arte contemporáneo , así lo señala Laura Batkis , autora del texto que acompaña la muestra. (Sargento Cabral 881 5° piso “K”).