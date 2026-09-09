Importante presencia de films argentinos en el Festival de Toronto Por Fredy Friedlander + Agregar ámbito en









El Festival de Toronto presenta tres películas argentinas, dos de ellas con estreno mundial, y una amplia selección de títulos provenientes de Cannes y Venecia. El certamen también tendrá una importante actividad de mercado para la compra y venta de derechos de exhibición.

“Biografía de Jorge Luis Borges”, de Mariano Llinás, tendrá su estreno mundial en el Festival de Toronto y una duración de 330 minutos.

Desde Toronto – Este jueves se inicia la edición número 51 del Festival de de cine de Toronto (TIFF), que finalizará el domingo 20. Como es habitual, será precedido, por una semana, por el Festival de Venecia y seguido por el más extenso Festival de Nueva York (inicio el 25 de setiembre).

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A diferencia de Venecia, TIFF no es mayormente competitivo, salvo para películas canadienses. el premio del público y la sección “Platform”. En contraste con los tres grandes festivales (Cannes, Venecia y Berlín), no todas serán premieres mundiales, aunque de los 220 films programados, la mitad tendrán su primera exhibición en Toronto.

Y de las tres películas argentinas, dos serán vistas por primera vez (estreno mundial) en Toronto. “Biografía de Jorge Luis Borges”, de Mariano Llinás, es una de ellas, con la notable peculiaridad de que la duración del documental es de 330 minutos, por lo que la exhibición se haría con dos intervalos. De todos modos, la obra del realizador suele ser de larga duración, como fue el caso de “La flor” (13 horas y media) e inclusive “Historias extraordinarias” (4 horas). Su muy buen primer largometraje (“Balnearios”) de 2002, con su hermana Verónica, no superaba la hora y media.

“Glaxo”, de Benjamín Naishtat, será otro de los films argentinos que se presentarán por primera vez en Toronto. El otro estreno mundial de Argentina será “Glaxo”, de Benjamín Naishtat, con un elenco importante que incluye a Lali Espósito, Esteban Lamothe, Estebam Bigliardi y Marcelo Subiotto. Este último tenía un rol central en “Puan”, el film inmediatamente anterior de Naishtat, cuyo tercer largometraje (“Rojo”) tuvo su premier mundial en Toronto en 2018.

Una tercera película argentina será “La Libertad doble”, de Lisandro Alonso, que fue presentado en la Quincena de realizadores del último Festival de Cannes. Es el séptimo film de Alonso, que retoma el personaje de “La libertad”, su primera obra, y cuyo realizador ostenta el récord de que todas sus siete películas participaron en el Festival de la costa azul.

Platform es la única sección competitiva de TIFF y este año con doce estrenos mundiales, el jurado será presidido por Pablo Trapero, quien el año pasado presentó “& Sons”, aún no fue estrenada en Argentina. Para quien no hubiera asistido al Festival de Cannes, Toronto presenta la gran oportunidad de ver lo mejor de dicho evento. Es una docena de títulos, entre los cuales se destacan: “Fjord”, de Cristian Mungiu, la ganadora de la Palma de Oro, “All of a Sudden”, Ryusuke Hamaguchi con el premio compartido a mejor interpretación femenina, “Minotaur”, de Andreï Zviaguintsev (Gran Premio de Jurado) y “Amarga navidad”, de Pedro Almodóvar. Apenas una semana después del Festival de Venecia, se podrán ver en Toronto, la mitad de las películas que integran su selección oficial. De Japón se presentará “Look Back”, lo nuevo de Hirokazu Kore-Eda y de Italia: “It Will Happen Tomorrow”, de Nanni Moretti. De Corea del sur “Possible Love”, de Lee Chang-Dong y de Gran Bretaña, “Ink”, lo último de Danny Boyle (“Trainspotting”). Y a propósito de este país (no presentada en Venecia), “Tender Loving Care”, de Mike Leigh (“Secretos y mentiras”), quien, quizás (en sus palabras), al igual que Ken Loach, no vuelva a dirigir. Pese a que el Festival de Toronto se diferencia de Cannes y Venecia, al tener pocas secciones competitivas, se asemeja al primero por ofrecer un mercado significativo. Muchas de las funciones programadas están sólo reservadas a la compra de films. Otras proyecciones son compartidas por la Prensa y los distribuidores de películas. La gran novedad de este año es que se inaugura un edificio exclusivamente dedicado a la reunión (se denominará The Market) de agentes de ventas, para quienes adquieran los derechos de exhibición en diversas regiones del mundo. En el pasado, lo usual era que se compraran simultáneamente los derechos para los territorios de Argentina, Uruguay y Paraguay (a veces Chile). En la actualidad, lo más frecuente es que se compren para toda América Latina.

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