Inmejorable Sting: a sus 73 años, brindó un show entre magnético y nostálgico

Ver a Sting sobre el escenario recuerda el paso del tiempo, aunque para el inglés de 73 años parezca que el tiempo no pasa, comenzando por su voz que suena casi inalterable como hace cuatro décadas hasta su prestancia sobre el escenario en el que oscila entre el bajo y la guitarra. Arrancó con “Message in a bottle” y el público saltó de sus sillas, en una disposición en la que todos contaban con su butaca y a la que se volvía en las baladas o los temas menos conocidos. Los hits continuaron con “Englishman in New York” y “Every Little thing she does is magic”, y los coros entre rockstar y público no dejaron de sonar a partir de allí.