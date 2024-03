Internaron de urgencia a Ernestina Pais: cuál es su estado de salud actual

Y sumó que "(la periodista vivió) también muchas cosas estresantes en la vida, algunas muy privadas que Ernestina eligió no contarlas, alguna vez me las contó y son muy delicadas, pero es un tema que ella tendrá que contar si quiere en algún momento. Lo cierto es que ayer, nuevamente, terminó internada en el CEMIC”.

“Entre las cosas que tendría, se habla de una fractura de húmero. Las otras tienen que ver más con la salud mental. Y es por eso que está internada y están pensando en trasladarla a otro lugar”, aclaró el conductor del programa televisivo LAM.

ernestina pais 2.jpg Redes

Por último, la panelista Yanina Latorre afirmó que "el cuadro no está bueno. Está fracturada, llegó con un delirio místico y con varias cosas más. Un amigo, un acompañante, no sé quién es porque tampoco sé, llegó con ella a la clínica”.

“La idea era trasladarla a un neuropsiquiátrico, pero no sé si ese traslado ocurrió o no. Hay un hermetismo total y su teléfono está apagado. Tampoco hay denuncia policial porque traté de averiguar y no encontré”, concluyó Latorre.

Ernestina Pais chocó contra un auto y se negó a hacer el test de alcoholemia

A mediados de diciembre del 2023, Pais chocó contra un auto estacionado en el barrio porteño de Núñez. El personal de la Policía de la Ciudad se acercó hasta la intersección de Avenida Cantilo y Puente Labruna, en donde el Toyota Etios en el que circulaba la conductora impactó contra un Volkswagen Up.

Inmediatamente intervino La Unidad Fiscal de Flagrancia Norte, a cargo de Norberto Brotto, quien ordenó la realización de alcohotest y narcotest. Sin embargo, la conducta se negó a someterse a estos análisis, por lo tanto la fiscalía dispuso labrar el acta correspondiente y se remitieron los vehículos.

No es la primera vez que le pasa esto a la conductora, ya que en agosto pasado le ocurrió lo mismo. Sin embargo, fueron accidentes sin gravedad.

ernestina pais.jpg

También en octubre de 2019, Ernestina había pasado por otra situación similar cuando chocó con su auto en el barrio de Olivos durante una madrugada. Aunque no hubo heridos, agentes de tránsito intervinieron en el lugar y ella se negó a hacerse el test de alcoholemia.

La conductora iba manejando su Chevrolet Tracker cuando alrededor de las 3:30 chocó contra un Volkswagen Gol estacionado en Libertador y Espora. Según pudieron observar desde el centro de monitoreo, ella se bajó caminando del vehículo en Libertador y Espora, y los oficiales la interceptaron a poco más de una cuadra del lugar. Según fuentes oficiales, la conductora se encontraba "en estado de ebriedad".