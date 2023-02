J. K. Rowling reveló que temía que su exmarido quemara el manuscrito de Harry Potter

"A esas alturas me registraba el bolso cada vez que llegaba a casa. No tenía llave de mi propia casa porque él tenía que controlar la puerta principal. Y creo que no es una persona estúpida. Creo que sabía, o sospechaba, que iba a intentar escaparme de nuevo", dijo Rowling, según publicó el diario británico The Guardian.

La escritora y Arantes se conocieron hace más de 30 años en un bar de Oporto en el que Rowling enseñaba inglés y donde a partir de la relación que entablaron descubrieron su pasión común por Jane Austen.

Esa pasión que nació entre ellos los llevó a casarse poco tiempo después, pero su matrimonio apenas duró 13 meses, tiempo en el que, según la autora, sufrió malos tratos psicológicos y físicos. Por su parte, Arantes admitió que las discusiones fueron subiendo de tono y que le propinó dos bofetadas y que no se arrepentía de esa conducta, según dio a conocer el periódico español ABC.

Rowling manifestó que durante esos días vivía en "un horrible estado de tensión" porque tenía que ocultar sus intenciones de abandonar el domicilio familiar, pese a lo cual podía seguir escribiendo. "El manuscrito seguía creciendo. Yo seguía escribiendo. De hecho, él sabía lo que ese manuscrito significaba para mí porque en un momento dado lo cogió y lo escondió", señaló la autora de la saga.

Para poder abandonar el hogar y salvar la obra que estaba escribiendo tuvo que pergeñar un plan. "Llevaba a diario al trabajo unas cuantas páginas del manuscrito -sólo unas pocas para que él no se diera cuenta de que faltaba algo- y las fotocopiaba. Y, poco a poco, en un armario de la sala de profesores, la obra fotocopiada crecía y crecía y crecía, porque sospechaba que, si no era capaz de salir con todo, él lo quemaría o se lo llevaría o lo tomaría como rehén". La autora, que estaba embarazada por entonces, aseguró que, aparte de su hija Jessica, que hoy tiene 31 años, ese manuscrito era lo único que quiso salvar en su huida.

En el 'podcast', la escritora mantuvo un diálogo con Megan Phelps-Roper, exmiembro de la Iglesia Bautista de Westboro, conocida por sus polémicos comentarios y sus frecuentes protestas contra la comunidad LGBT y otras comunidades marginadas.

Respecto de las acusaciones de transfobia que se le adjudican a Rowling, esta declaró que no le preocupa cómo afectará a su legado la polémica que la rodea y que cualquiera que piense así la ha malinterpretado "profundamente".

"No me paseo por mi casa pensando en mi legado", dijo y señaló: "Qué manera más pomposa de vivir tu vida, andar por ahí pensando, ¿cuál será mi legado? Me da igual, estaré muerta. Me importa el ahora. Me importan los vivos".