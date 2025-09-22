Miles siguen su rutina sin notar que, justo cuando septiembre baja el ritmo, aparecen los feriados locales como un alivio inesperado. Esta pausa no solo corta la semana, también activa celebraciones que reconectan a los vecinos con su historia, su comunidad y sus tradiciones, en lugares donde el descanso se vuelve un evento propio.
El día de descanso que estabas esperando: septiembre se despide con un feriado sorpresivo
Algunas localidades bonaerenses suman nuevos feriados al calendario y aprovechan septiembre para celebrar su historia con actos y jornadas de descanso.
El próximo jueves no será igual en algunas localidades bonaerenses. Quienes vivan en zonas seleccionadas tendrán la suerte de disfrutar una jornada especial, sin clases, con comercios cerrados y calles listas para la celebración.
A qué se debe el feriado el 25 de septiembre de 2025
El 25 de septiembre será feriado local en dos localidades del interior bonaerense: Bayauca, en el partido de Lincoln, y San Emilio, dentro del partido de General Viamonte. Ambas comunas celebran su aniversario fundacional con actividades culturales y actos conmemorativos.
En estos lugares, la comunidad prepara encuentros que combinan historia, identidad y tradición. Escuelas, instituciones y comercios se suman al espíritu festivo con desfiles, homenajes a vecinos destacados y ferias que reflejan la riqueza cultural de cada zona.
A diferencia de los feriados nacionales, estas fechas no se replican en todo el país. Por eso, mientras algunos trabajan como cualquier miércoles, en Bayauca y San Emilio se vive un clima distinto, ideal para reconectar con lo local y cortar la semana con descanso bien merecido.
Feriados 2025: calendario de inamovibles y trasladables
Feriados inamovibles de 2025
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables de 2025
- Domingo 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (se traslada del jueves 20 de noviembre)
