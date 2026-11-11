Jamie Dornan dio detalles de sobre cómo fue interpretar a Aragorn en "El Señor de los Anillos: La caza de Gollum" + Agregar ámbito en









Tras finalizar el rodaje, el actor habló con franqueza sobre lo que significa asumir el papel que originalmente interpretó Viggo Mortensen.

Dornan se pondrá en la piel de Aragorn.

La película El Señor de los Anillos: La caza de Gollum llevará nuevamente al cine parte de la historia creada por J.R.R. Tolkien, entre las novedades de este filme, una noticia sorprendió a los fans: Jamie Dornan será el encargado de interpretar a Aragorn. Tras finalizar el rodaje, el actor habló con franqueza sobre lo que significa asumir el papel que originalmente interpretó Viggo Mortensen en la próxima entrega de esta querida franquicia.

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“Lloré. De verdad lloré”, dijo Dornan a Entertainment Tonight cuando le preguntaron cómo había reaccionado a la noticia de su fichaje. “Es como un sueño. Es un sueño absoluto y un honor entrar en ese mundo, sea cual sea la capacidad, y mucho más interpretar a un personaje de tanta importancia y admiración, que todos amamos y que nos encanta lo que Viggo hizo con ese papel en esas tres películas”.

Continuó diciendo que filmar “La caza de Gollum” fue “increíble”. “[Me siento] increíblemente honrado y lo pasé genial. Terminé hace unas tres semanas. Fue una experiencia increíble, y espero que la gente acoja nuestra historia en ese mundo porque a mucha gente le importa, y realmente lo sé. Pero sí, espero que hayamos hecho un buen trabajo”.

El mes pasado, Dornan admitió en una entrevista con L'Officiel que, si bien siente la presión de estar a la altura de la interpretación de Mortensen, no intenta superarlo. "Me han pedido que interprete un papel icónico y haré lo mejor que pueda. Pero para mí, Aragorn siempre será Viggo. Su actuación es una de mis favoritas de todos los tiempos, y me siento honrado de intentar recuperar al menos parte de la energía que él le dio originalmente al personaje", declaró.

Qué se sabe sobre El Señor de los Anillos: La caza de Gollum Andy Serkis, quien prestó su voz y realizó la captura de movimiento para el hobbit creado por CGI en la trilogía original de Peter Jackson, dirigió la película, cuyo estreno en cines está previsto para el 17 de diciembre de 2027.

El reparto también incluye el regreso de Ian McKellen (como Gandalf), Elijah Wood (Frodo) y Lee Pace (el rey Thranduil), además de los nuevos miembros Kate Winslet (Marigol), Leo Woodall (Halvard) y Anya Taylor-Joy como una elfa. La película reúne al equipo creativo ganador del Oscar, con Peter Jackson, Fran Walsh, Philippa Boyens y Zane Weiner como productores. Ken Kamins, Serkis y Jonathan Cavendish de The Imaginarium son los productores ejecutivos. A los guionistas de la trilogía original, Walsh y Boyens, se unen Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou para adaptar el material original de J.R.R. Tolkien.