Prime Video presentó el tráiler final de su nueva serie "Blade Runner 2099" + Agregar ámbito en









Los ocho episodios de la esperada serie limitada protagonizada por Michelle Yeoh y Hunter Schafer se estrenarán el 25 de noviembre.

Llega una nueva historia del universo de "Blade Runner".

Prime Video reveló el tráiler oficial final de Blade Runner 2099, ofreciendo un nuevo y emocionante adelanto del próximo capítulo del icónico universo de Blade Runner.

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Los ocho episodios de la esperada serie limitada se estrenarán el 25 de noviembre de 2026, en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

De qué trata Blade Runner 2099 Cincuenta años después de los acontecimientos de Blade Runner 2049, Los Ángeles ha renacido, aunque no a manos de la humanidad. Cora, una fugitiva que hace un último intento por dejar de huir, asume una última identidad: la de un blade runner. Obligada a aliarse con Olwen, un replicante que se encuentra a unos días de morir, persigue a un prófugo que oculta una verdad capaz de colapsar su frágil ciudad.

Elenco de Blade Runner 2099 Las estrellas Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) y Hunter Schafer (Euphoria) encabezan la serie, junto al elenco recurrente integrado por Dimitri Abold (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes) y Lewis Gribben (Somewhere Boy).

Katelyn Rose Downey (The Nun II), Daniel Rigby (Renegade Nell), Johnny Harris (A Gentleman in Moscow), Amy Lennox (Only Child), Sheila Atim (The Woman King), Matthew Needham (House of the Dragon), Tom Burke (Furiosa) y Maurizio Lombardi (Ripley) participan como estrellas invitadas recurrentes.

Silka Luisa se desempeña como showrunner, creadora y productora ejecutiva. Ridley Scott; Andrew Kosove y Broderick Johnson, cofundadores de Alcon Entertainment; Ben Roberts, Presidente de Televisión de Alcon; Steven Johnson; David W. Zucker y Clayton Krueger de Scott Free Productions; Richard Sharkey; Tom Spezialy; Michael Green; Cynthia Yorkin; Frank Giustra, Tim Gable e Isa Dick Hackett participan como productores ejecutivos. Jonathan van Tulleken (Shogun) es productor ejecutivo y director de los dos primeros episodios de esta serie limitada.