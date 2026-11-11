De qué murió Stacy Keach, el actor de Prision Break que tenía 85 años

El estadounidense tuvo una extensa trayectoria en cine, teatro y televisión, con personajes que marcaron a distintas generaciones.

Stacy Keach construyó una extensa carrera en cine, teatro y televisión, y fue recordado por sus papeles en Prison Break y The New Mike Hammer.

El actor estadounidense Stacy Keach , reconocido por sus trabajos en Prison Break y The New Mike Hammer , murió a los 85 años. La noticia se conoció este miércoles 11 de noviembre, aunque el fallecimiento ocurrió el martes 10 en su casa de Magdalenka, Polonia.

El artista desarrolló una carrera de más de cinco décadas en la actuación y se destacó tanto en producciones televisivas como en películas y obras teatrales. Para el público de distintas generaciones, uno de sus papeles más recordados fue el del alcaide Henry Pope en la serie Prison Break.

La muerte de Stacy Keach se produjo después de una larga lucha contra una grave afección cardíaca y una insuficiencia cardíaca . La información fue confirmada por su esposa, Magosia Tomassi Keach, a través de un comunicado en el que señaló que el actor falleció acompañado por su familia en su residencia de Polonia.

En el mensaje, su mujer lo recordó como un artista admirado por el público y también como su compañero de vida. Además, destacó la fortaleza con la que enfrentó la enfermedad y expresó el dolor de sus familiares por la pérdida.

Keach ya había atravesado problemas de salud importantes. En 2017 sufrió un infarto mientras se encontraba sobre el escenario en Chicago, durante una función de la obra Pamplona, en la que interpretaba al escritor Ernest Hemingway. A pesar de ese episodio, logró recuperarse y continuó trabajando en cine y televisión.

La carrera del actor y las series que lo llevaron a la fama

Stacy Keach nació el 2 de junio de 1941 en Savannah, Georgia, Estados Unidos. Se formó en la Universidad de California en Berkeley y en la Escuela de Arte Dramático de Yale. También estudió en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres gracias a una beca Fulbright.

Su trayectoria comenzó en el teatro, donde se destacó por sus interpretaciones de personajes clásicos de William Shakespeare. A lo largo de su carrera recibió una nominación al premio Tony por su trabajo en la obra Indians y obtuvo dos premios Obie por sus actuaciones fuera de Broadway. También ganó un Globo de Oro por interpretar al escritor Ernest Hemingway en una miniserie televisiva.

Uno de sus personajes más emblemáticos fue el detective privado Mike Hammer, protagonista de la serie The New Mike Hammer, emitida durante la década de 1980. El papel lo convirtió en una figura reconocida de la televisión estadounidense y lo acompañó durante distintas etapas de su carrera.

Para una nueva generación de espectadores, su rostro quedó asociado a Prison Break, donde interpretó a Henry Pope, el alcaide de la prisión Fox River durante las primeras temporadas. También participó en producciones como Blue Bloods, Ray Donovan, Dos hombres y medio y La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales.

En cine, formó parte de películas como Fat City, The Long Riders, American History X y Nebraska. Su última aparición cinematográfica fue en Jay Kelly, estrenada en 2025. Con una carrera que abarcó cerca de seis décadas, Keach dejó una extensa filmografía y un legado que atravesó distintos géneros y formatos.