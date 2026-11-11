El Coachella 2027 ya tiene su cartel oficial y promete reunir a grandes figuras de la música internacional durante dos fines de semana de abril. Dua Lipa, Tame Impala y SZA serán los principales artistas de cada jornada. La programación también incluye a Madonna, Daddy Yankee, Weezer, Phoebe Bridgers y numerosos referentes de la escena electrónica y urbana.
Coachella 2027: Dua Lipa a la cabeza y Los Pibes Chorros representando a la Argentina
El festival californiano confirmó una nueva edición con figuras de distintos géneros y una presencia argentina que llamó la atención en redes sociales.
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La próxima edición tendrá además una presencia argentina destacada: Milo J y Los Pibes Chorros formarán parte de la grilla del festival, con propuestas musicales muy diferentes entre sí. La participación de ambos llevará al escenario de California tanto al rap argentino como a la cumbia villera, en uno de los encuentros musicales más importantes del mundo.
Cuándo y dónde será el Coachella 2027
El festival se realizará en dos fines de semana consecutivos: del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril de 2027. Como es habitual, las dos fechas tendrán lugar en el Empire Polo Club, ubicado en la ciudad de Indio, en el estado de California, Estados Unidos.
La organización confirmó que ambas ediciones tendrán la misma programación musical, además de las instalaciones artísticas, propuestas gastronómicas y actividades que caracterizan al encuentro. De esta manera, quienes asistan a cualquiera de los dos fines de semana podrán disfrutar de los mismos artistas.
Las entradas generales saldrán a la venta el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 12 del mediodía, hora del Pacífico. También habrá paquetes oficiales de alojamiento y opciones de transmisión en vivo para quienes sigan el festival desde otros países.
Line-up del Coachella, día por día
La programación estará encabezada por tres artistas que tendrán el cierre principal de cada jornada: Dua Lipa el viernes, Tame Impala el sábado y SZA el domingo. Además, habrá figuras históricas de la música, artistas emergentes y representantes de distintos estilos.
Viernes 9 y 16 de abril:
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Dua Lipa
Madonna (en la Dance Tent)
Zara Larsson
Steve Lacy
JISOO
Diljit Dosanjh
Peggy Gou
Kehlani
Giorgio Moroder
Milo J
Leon Thomas
Social Distortion
Fetty Wap
Las Petunias
SG Lewis
Kelela
Vintage Culture
Sábado 10 y 17 de abril:
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Tame Impala
Phoebe Bridgers
Weezer
Tiësto
Martin Garrix
Robyn
Måneskin
Role Model
Solomun
NCT
Underworld
Charlotte de Witte
Bad Gyal
Magdalena Bay
Los Pibes Chorros
La Texana
Leon Bridges
Mariah the Scientist
Domingo 11 y 18 de abril:
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SZA
Don Toliver
Dom Dolla
Kygo
Empire of the Sun
Four Tet
The Neighbourhood
Becky G
BABYMONSTER
Remi Wolf
Tove Lo
Victoria Monét
Caroline Polachek
MUNA
Jorja Smith
Ayra Starr
Freddie Gibbs
Además, Daddy Yankee tendrá una presentación especial bajo el título “In the Desert”, mientras que el dúo francés Justice presentará una propuesta audiovisual en The Bunker.
Los Pibes Chorros y Milo J, representantes de la Argentina
La música argentina tendrá dos representantes en la edición 2027 del festival. Por un lado, Milo J actuará el viernes 9 y el viernes 16 de abril, en la misma jornada que Dua Lipa y Madonna. El artista de rap y música urbana compartirá la grilla con figuras internacionales de distintos géneros.
La otra presencia nacional será la de Los Pibes Chorros, que subirán al escenario el sábado 10 y el sábado 17 de abril. La banda, referente de la cumbia villera, llevará uno de los estilos más identificados con la música popular argentina a un festival de alcance global.
La participación de ambos artistas muestra la diversidad de la escena musical del país: mientras Milo J representa a una generación que ganó proyección internacional con el rap y los sonidos urbanos, Los Pibes Chorros llevarán la cumbia villera a uno de los escenarios más reconocidos de la industria. Así, Argentina tendrá presencia en dos jornadas distintas del Coachella 2027.
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