Coachella 2027: Dua Lipa a la cabeza y Los Pibes Chorros representando a la Argentina

El festival californiano confirmó una nueva edición con figuras de distintos géneros y una presencia argentina que llamó la atención en redes sociales.

Dua Lipa, Tame Impala y SZA encabezarán las tres jornadas del Coachella 2027, que contará con Milo J y Los Pibes Chorros en su programación.

El Coachella 2027 ya tiene su cartel oficial y promete reunir a grandes figuras de la música internacional durante dos fines de semana de abril. Dua Lipa, Tame Impala y SZA serán los principales artistas de cada jornada. La programación también incluye a Madonna , Daddy Yankee, Weezer, Phoebe Bridgers y numerosos referentes de la escena electrónica y urbana.

La próxima edición tendrá además una presencia argentina destacada: Milo J y Los Pibes Chorros formarán parte de la grilla del festival, con propuestas musicales muy diferentes entre sí. La participación de ambos llevará al escenario de California tanto al rap argentino como a la cumbia villera , en uno de los encuentros musicales más importantes del mundo.

El festival se realizará en dos fines de semana consecutivos: del 9 al 11 de abril y del 16 al 18 de abril de 2027 . Como es habitual, las dos fechas tendrán lugar en el Empire Polo Club , ubicado en la ciudad de Indio, en el estado de California, Estados Unidos.

La organización confirmó que ambas ediciones tendrán la misma programación musical, además de las instalaciones artísticas, propuestas gastronómicas y actividades que caracterizan al encuentro. De esta manera, quienes asistan a cualquiera de los dos fines de semana podrán disfrutar de los mismos artistas.

Las entradas generales saldrán a la venta el viernes 13 de noviembre de 2026, a las 12 del mediodía , hora del Pacífico. También habrá paquetes oficiales de alojamiento y opciones de transmisión en vivo para quienes sigan el festival desde otros países.

Line-up del Coachella, día por día

La programación estará encabezada por tres artistas que tendrán el cierre principal de cada jornada: Dua Lipa el viernes, Tame Impala el sábado y SZA el domingo. Además, habrá figuras históricas de la música, artistas emergentes y representantes de distintos estilos.

Viernes 9 y 16 de abril:

Dua Lipa

Madonna (en la Dance Tent)

Zara Larsson

Steve Lacy

JISOO

Diljit Dosanjh

Peggy Gou

Kehlani

Giorgio Moroder

Milo J

Leon Thomas

Social Distortion

Fetty Wap

Las Petunias

SG Lewis

Kelela

Vintage Culture

Sábado 10 y 17 de abril:

Tame Impala

Phoebe Bridgers

Weezer

Tiësto

Martin Garrix

Robyn

Måneskin

Role Model

Solomun

NCT

Underworld

Charlotte de Witte

Bad Gyal

Magdalena Bay

Los Pibes Chorros

La Texana

Leon Bridges

Mariah the Scientist

Domingo 11 y 18 de abril:

SZA

Don Toliver

Dom Dolla

Kygo

Empire of the Sun

Four Tet

The Neighbourhood

Becky G

BABYMONSTER

Remi Wolf

Tove Lo

Victoria Monét

Caroline Polachek

MUNA

Jorja Smith

Ayra Starr

Freddie Gibbs

Además, Daddy Yankee tendrá una presentación especial bajo el título “In the Desert”, mientras que el dúo francés Justice presentará una propuesta audiovisual en The Bunker.

Los Pibes Chorros y Milo J, representantes de la Argentina

La música argentina tendrá dos representantes en la edición 2027 del festival. Por un lado, Milo J actuará el viernes 9 y el viernes 16 de abril, en la misma jornada que Dua Lipa y Madonna. El artista de rap y música urbana compartirá la grilla con figuras internacionales de distintos géneros.

La otra presencia nacional será la de Los Pibes Chorros, que subirán al escenario el sábado 10 y el sábado 17 de abril. La banda, referente de la cumbia villera, llevará uno de los estilos más identificados con la música popular argentina a un festival de alcance global.

Redes Sociales

La participación de ambos artistas muestra la diversidad de la escena musical del país: mientras Milo J representa a una generación que ganó proyección internacional con el rap y los sonidos urbanos, Los Pibes Chorros llevarán la cumbia villera a uno de los escenarios más reconocidos de la industria. Así, Argentina tendrá presencia en dos jornadas distintas del Coachella 2027.