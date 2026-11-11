El final de la serie "VisionQuest" anticipa el regreso de un querido personaje de Marvel en "Avengers: Doomsday"

“Doomsday” será la culminación de la narrativa que ha trascendido el multiverso en el UCM durante los últimos siete años y tres fases, desde el estreno de "Avengers: Endgame".

Un personaje importante parece que regresará al Universo Cinematográfico de Marvel tras el final de la primera temporada de la serie VisionQuest en Disney+ .

En una escena posterior a los créditos del episodio final del martes, "Forever", una figura encapuchada que parece ser el Doctor Doom de Robert Downey Jr. levanta los escombros de Wundagore de encima de Wanda Maximoff/Bruja Escarlata ( Elizabeth Olsen ) después de que aparentemente se suicidara bajo la montaña que se derrumba en Doctor Strange en el Multiverso de la Locura (2022).

“Bruja Escarlata, despierta. Tu poder será mío” , dice la figura encapuchada. La escena posterior a los créditos parece insinuar el regreso de Olsen para Avengers: Doomsday, que se estrena el 18 de diciembre en cines, después de que Vision ( Paul Bettany ) se reuniera con sus dos hijos, Tommy ( Ruaridh Mollica ) y Billy ( Joe Locke ), en el final, que sigue a los eventos de WandaVision (2021) y Agatha All Along (2024).

Marvel Studios insinuó en las redes sociales la posible reunión completa de la familia antes del final del jueves, compartiendo un mensaje en código binario que parece traducirse como: "Nunca podríamos separarnos del todo, aunque lo intentáramos" . Wanda ya había dicho eso a Tommy y Billy en el final de WandaVision .

Mientras tanto, Olsen declaró: "No sé nada" cuando se le preguntó sobre el posible regreso de su personaje al UCM. "No sé qué está pasando. Es más seguro para mí no saber nada, porque así no puedo cometer un error en una situación como esta. Prefiero no saber nada", dijo en marzo.

Qué se sabe sobre Avengers: Doomsday

“Doomsday” es la culminación de la narrativa que ha trascendido el multiverso en el UCM durante los últimos siete años y tres fases, desde el estreno de Avengers: Endgame, la segunda película más taquillera de todos los tiempos. Esta película reúne a casi todos los personajes principales del UCM para enfrentarse a su último villano: el Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr. en su regreso a Marvel.

La lista de estrellas de Marvel que regresan para "Doomsday" es larga, y todas fueron presentadas en una escena de desarrollo gradual en marzo de 2025 que reveló los nombres de los miembros del elenco en los respaldos de las sillas. Chris Hemsworth, Chris Evans, Anthony Mackie, Danny Ramirez, Sebastian Stan, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Letitia Wright, Winston Duke, Simu Liu y Tenoch Huerta están entre los personajes del MCU que regresan para "Doomsday". Los Cuatro Fantásticos y los Thunderbolts, los dos equipos más recientes que se agregaron junto con los Vengadores, traerán de vuelta a Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Ebon Moss-Bachrach, Florence Pugh, David Harbour, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Quizás los fichajes más emocionantes para "Doomsday" sean los de antiguos personajes de X-Men que se incorporan al UCM. Entre ellos se encuentran Patrick Stewart, Ian McKellen, Kelsey Grammer, Alan Cumming, James Marsden, Channing Tatum y Rebecca Romijn.

Avengers Doomsday llega a los cines el 17 de diciembre.