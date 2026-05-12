El relato de la periodista que viajó junto a la pareja detenida en el avión por tener sexo: "La gente venía espantada"

Una locutora contó cómo fue la demora de ambos pasajeros. Luego, detalló cómo fue el aterrizaje y la preocupación de los tripulantes al ver a integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Luego de que un hombre y una mujer fueran descubiertos tras tener relaciones íntimas dentro de un avión , se conocieron detalles de la detención. En ese sentido, una periodista que viajaba junto a ellos brindó su testimonio y contó cómo fue el momento en que los demoraron.

La testigo fue Analía Bocassi , conductora del ciclo Radio2, por AM1230, desde donde dio su versión de los hechos. En primer término, contó que el viaje tuvo demoras desde el principio porque partió 40 minutos tarde.

“En vez de llegar a las 12.20, llegamos cerca de la 1 de la madrugada. Cuando nos vamos a bajar, vimos que las azafatas salieron rápido . Se fueron y después empezaron a decir ‘se quedan sentados'”, detalló.

Minutos después, señaló, las tripulantes informaron que había un “caso de seguridad nacional”. Luego, llegaron integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y se llevaron a dos personas.

“Digo ‘Chicos, ¿hay chalecos de la PSA?’. Vos qué pensás que puede haber, droga o alguien peligroso. Y se quedaban todos ahí en primera, que es ejecutiva”, comentó y aclaró que la única diferencia del resto del avión es que hay dos asientos por línea con mayor espacio entre uno y otro. En medio de la incertidumbre, precisó que también circuló la idea de que “se habían peleado dos pasajeros y estaban esperando que el juez decida”.

“Me pareció un montón, salvo que uno haya querido acuchillar al otro. Cuando empezamos a bajar, un contacto que tenemos nosotros nos contó”, recordó y mencionó que las sospechas respecto a que había pasado “algo más” crecían porque eran las 2 de la mañana y todavía no podían bajar.

Luego comenzó a correr entre los pasajeros la versión de que un hombre y una mujer habían sido descubiertos semidesnudos minutos previos a aterrizar. “Después bajó la gente de primera y venía espantada, porque primero la mujer dijo que ella no tenía nada que ver y que era el hombre; lo mandó al frente como el degenerado", amplió.

Más tarde supieron que todo comenzó porque “una nena que viajaba en primera con su abuela, que le dijo que vio eso”. Trascendió que fue ese comentario el que llevó a que una azafata iniciara el protocolo de seguridad. Bocassi contó que, una vez al bajar, “estaba toda la familia de él esperándolo, incluida su mujer”.

Escándalo en un avión en Rosario: dos pasajeros demorados por tener sexo durante el vuelo

Durante la madrugada de este sábado, dos pasajeros fueron demorados tras mantener relaciones sexuales en el vuelo CM 836 de Copa Airlines, que conectaba Panamá con Rosario. El incidente, ocurrido antes del aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, ubicado en el barrio de Fisherton, requirió la intervención de la tripulación, las fuerzas de seguridad aeroportuarias y, posteriormente, de la Justicia provincial.

De acuerdo con voceros del aeropuerto, el escándalo se desató cuando los viajeros notaron que una pareja estaba semidesnuda en sus butacas poco antes de aterrizar. La denuncia formal ante la tripulación fue radicada por una pasajera que viajaba con una menor de edad, quien alertó sobre el estado de desnudez parcial de los involucrados en sus respectivos asientos.

Una vez recibida la alerta, el personal de cabina comunicó la novedad al comandante de la unidad, activando los procedimientos de rigor. Bajo la premisa de preservar la tranquilidad de los pasajeros hasta el destino final, el mando del avión decidió esperar al aterrizaje. Al tocar tierra, se procedió con el operativo previsto, encontrándose ya presentes efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en la pista de Rosario.