Jeremy Irons se suma a la cuarta temporada de "The Morning Show"

The Morning Show suma a un ganador del Oscar a su elenco de la temporada 4. Jeremy Irons ha sido elegido para un papel importante en la serie de Apple TV+. Interpretará a Martin Levy, el padre de Alex Levy ( Jennifer Aniston ). Irons se une a la nueva incorporación al elenco de la temporada 4, Marion Cotillard .

De la mano de las estrellas y productoras ejecutivas Aniston y Reese Witherspoon y Media Res, The Morning Show explora el despiadado mundo de las noticias matutinas. El drama coral también está protagonizado por Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Hamm y Nicole Beharie . Julianna Margulies no regresará la próxima temporada.

La tercera temporada más reciente aumentó su audiencia año tras año y The Morning Show fue la serie más nominada en los 29º Premios Anuales de la Critics Choice Association de este año.

Desarrollado por Kerry Ehrin, The Morning Show es producido por el estudio Media Res, Hello Sunshine y Echo Films. Cuenta con la producción ejecutiva de Michael Ellenberg a través de Media Res, Aniston y Kristin Hahn a través de Echo Films, y Witherspoon y Lauren Neustadter a través de Hello Sunshine. Mimi Leder es directora y productora ejecutiva; Charlotte Stoudt es showrunner y productora ejecutiva. Micah Schraft y Zander Lehmann también son productores ejecutivos

Irons es ganador de premios de la Academia, Emmy, SAG, Tony y Globo de Oro. Recientemente estuvo en la película The Beekeeper y próximamente será visto en la serie limitada The Count of Monte Cristo, la última adaptación del clásico de Alexandre Dumas.