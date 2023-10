Joaquín Levinton habló de la salud de Charly García y apuntó conta Nacha Guevara y Fabi Cantilo







El cantante de Turf salió a defender al músico y apuntó contra las afirmaciones de la actriz sobre el presente del ídolo del rock argentino.

Charly García y Joaquin Levinton compartiendo escenario.

Hace unos días sorprendieron las declaraciones de Nacha Guevaray de Fabiana Cantilo acerca de la de salud de Charly García.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Nacha había dicho que “el músico parece un autómata, un robot y que le cambiaron una droga por otra”. Por su parte, Cantilo, quien fue amiga y compañera de banda de Charly también tuvo duras acusaciones contra el entorno del cantautor. “Lo último que se sabe de él es que no camina. No me lo dejan ver así que dejé de insistir”, exclamó.

La palabra de Joaquín Levinton sobre la salud de Charly García En ese contexto, Joaquín Levinton salió a cruzar los dichos de sus colegas y a contar cómo está la salud de su amigo. Al aire de Intrusos (América), el líder de Turf habló sobre el presente de Charly. “No sé lo que se dice, pero él está divino, la verdad que escuchamos todo el disco nuevo, que es impresionante, buenísimo. Y el otro día fue al estudio, inclusive, lo cual eso lo entusiasma un montón y está súper”, contó en detalle.

En cuanto a las declaraciones que habían hecho acerca de que García estaba aislado por la novia, el cantante fue contundente. “No, Mecha es divina, la verdad que a mí me encanta, son una pareja divina, de hecho tengo mensajes acá”, dijo refiriéndose a su teléfono celular. “Lo que sí es que Charly García es bastante huraño, como siempre lo fue. Imaginate, cómo hace para salir por la calle”, expresó mientras mostraba los alrededores de la vía pública. “Es un quilombo, así que no sé qué andan diciendo pero no solo hay Charly García para rato sino que también hay un disco nuevo”, sostuvo ante la cámara de América.

Con respecto a los dichos puntuales de Nacha Guevara y de Fabiana Cantilo, Levinton apuntó sin filtro. “Es que me parece que es gente que no tiene la más mínima vinculación, no tienen noción de lo que pasa”. Más adelante, concluyó con esta frase: “No iban antes, no van ahora y no van a ir en el futuro a verlo. ¿Desde cuándo Nacha Guevara fue a visitar a Charly García?”, se preguntó sin esperar respuesta.

Temas Charly García