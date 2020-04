Joe Satriani: nuevo registro de rock fuerte y sentimental

Joe Satriani no es solamente un virtuoso de la guitarra eléctrica sino también un músico multifacético, capaz de combinar la surf music con el heavy metal y acompañar artistas tan diferentes como Mick Jagger o Deep Purple. El guitarrista que logró darle nueva popularidad a la música instrumental de fines del siglo XX con su antológico “Surfing with the Alien” tiene la obsesion de que cada uno de sus discos acuse un estilo diferente del anterior, aunque estén provistos del llamado “satch sound” surgido de sus electrizantes seis cuerdas. Este flamante “Shapeshifting” ya desde su título ofrece nuevos cambios en la música de un Satriani más inclinado a las canciones, e incluso a las baladas suaves, que dan a lugar a solos lentos y climáticos que están entre lo mejor que haya grabado. Para lograr este gran cambio, Satriani apeló a la producción musical de Jim Scott, el hombre detrás de los grandes discos de Tom Petty y Foo Fighters, y armó una nueva banda con músicos veteranos de bandas como Jane’s Addiction. El resultado es un gran ejemplo de rock fuerte pero lleno de momentos sensibles.