John Williams da marcha atrás y no descarta trabajar en una nueva banda sonora

El compositor, que esta a punto de cumplir 92 años, había anticipado que su participación en "Indiana Jones and the Dial of Destiny" probablemente sería la última.

Williams está próximo a cumplir 92 años y ahora no descarta seguir trabajando.

John Williams dijo recientemente al portal The Times UK que no descarta “nada” en lo que respecta a permanecer retirado de las bandas sonoras de películas. El cinco veces ganador del Oscar cumplirá 92 años el 8 de febrero. En junio de 2022, Williams habló de su retiro al decirle a Associated Press que su trabajo en “Indiana Jones and the Dial of Destiny” probablemente sería el último.

“En estos momentos estoy trabajando en 'Indiana Jones 5', que Harrison Ford, que es bastante más joven que yo, creo que ha anunciado que será su última película. Entonces pensé: si Harrison puede hacerlo, entonces quizás yo también pueda”, dijo Williams en ese momento. "En este momento de la vida, [componer la banda sonora de una película es] un compromiso largo para mí".

Williams le dijo a Steven Spielberg en enero de 2023 que tal vez no se retiraría después de todo. Hablando con el director sobre su colaboración para “Los Fabelman”, Williams dijo que no descartaría componer la música para otra película de Spielberg a pesar de su posible retiro del medio. Las carreras de Williams y Spielberg están siempre entrelazadas, ya que el primero compuso las partituras de "Tiburón", "Indiana Jones", "Jurassic Park", "ET: El Extraterrestrel", "La lista de Schindler" y más clásicos de Spielberg.

"Bueno, Steven es muchas cosas", dijo Williams. “Es director, es productor, es director de estudio, es escritor, es filántropo, es educador. Lo que no es es un hombre al que puedas decirle que no.

Qué dijo John Williams sobre su retiro Ahora que The Times UK le preguntó nuevamente sobre su retiro, Williams respondió: “No me importan mucho los grandes pronunciamientos, declaraciones firmes y terminadas y rodeadas de puertas cerradas. Si hice uno sin ponerlo en contexto entonces lo retiro”. "Si apareciera una película que me interesara mucho, con un calendario que pudiera afrontar, entonces no descartaría nada", continuó. "Todo es posible. Todo está ante nosotros. Sólo nuestras limitaciones nos frenan. O, para decirlo más simplemente: me gusta mantener la mente abierta”. La música de Williams para la quinta aventura de “Indiana Jones” entró recientemente en la lista de finalistas del Oscar a la mejor banda sonora original. Las nominaciones a los Oscar 2024 se anunciarán el 23 de enero.

