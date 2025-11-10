Johnny Depp ya está en la Argentina para presentar su última película







El reconocido actor estará presente en la premiere de “Modigliani, tres días en Montparnasse”, una película que marca su vuelta detrás de cámara después de más de dos décadas.

Johnny Depp ya aterrizó en Argentina.

El reconocido actor estadounidense Johnny Depp ya aterrizó en Argentina y generó un enorme revuelo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde lo esperaban un grupo de fanáticos y un fuerte operativo de seguridad.

Con un look fiel a su estilo -llevaba un sombrero, un pañuelo y anteojos de sol- y con una guitarra al hombro en un estuche de cuero, salió del aeropuerto sonriendo mientras caminaba escoltado hacia la camioneta que lo esperaba. El vehículo fue comprado especialmente para esta oportunidad por su amigo Jorge “Corcho” Rodríguez.

El actor llegó al país para promocionar su más reciente proyecto como director, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, una película que marca su vuelta detrás de cámara después de más de dos décadas. La avant premiere del film se realizará este martes 11 de noviembre en el Cinemark de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de parte del elenco y del propio Depp. La película llegará a las salas de todo el país el 13 de noviembre, distribuida exclusivamente en cines.

Como parte de la presentación del film, Depp le dará una entrevista a Vero Lozano, esposa de Rodríguez, en Telefé. El reportaje está previsto para este martes a las 14:30 y será en vivo. La conductora confirmó que se realizará con una traductora porque si bien ella sabe inglés, quiere que este intercambio sea especial y prolijo, por lo que prefiere relajarse, hablar en español y que sea una especialista quien traduzca.

Johnny Depp encabezará una masterclass abierta al público en La Plata Además de la anticipada entrevista, el actor y director ofrecerá una masterclass abierta al público en el Teatro Municipal Coliseo Podestá de La Plata. A partir de las 19 horas del martes, el protagonista de la saga de Piratas del Cariba protagonizará una entrevista pública junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, en la que dialogarán sobre cine, actuación y dirección, con proyecciones audiovisuales de apoyo.

Previo a esta actividad, el prestigioso actor será recibido por el intendente Julio Alak, quien lo declarará "visitante ilustre", le entregará la "llave de la ciudad" y lo acompañará en una recorrida por el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, recientemente restaurado por la gestión local. La convocatoria es abierta a la comunidad y quienes deseen participar deberán completar un formulario de inscripción disponible en los canales oficiales de la Municipalidad de La Plata. El cupo es limitado y los lugares serán confirmados de manera privada. Las personas seleccionadas podrán retirar sus entradas con antelación. Tras la actividad en el Coliseo Podestá, se realizará una pre-avant-premiere exclusiva de la película Modigliani, dirigida por Depp, que narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani en el París de 1916. El elenco está integrado por Riccardo Scamarcio, Stephen Graham, Al Pacino, Antonia Desplat, Bruno McParland y Luisa Ranieri.