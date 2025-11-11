La vez que Johnny Depp llegó a la Argentina en un avión piloteado por Antonio Laje y el "Corcho" Rodríguez fue su anfitrión

El actor estadounidense aterrizó en Buenos Aires para participar en una entrevista exclusiva con Vero Lozano, donde hablará sobre su nueva película.

Johnny Depp visitó Buenos Aires a comienzos de año, grabó música en San Isidro y sorprendió con una visita al Teatro Colón.

Actor, músico y director, Johnny Depp es una de las figuras más carismáticas y polémicas de Hollywood. Su carrera, marcada por papeles en exitosas películas como "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijera", lo convirtió en un ícono del cine y la televisión .

En los últimos meses, después de enfrentarse a su ex pareja, Amber Heard , en uno de los conflictos legales más mediáticos del espectáculo, el artista comenzó una nueva etapa: volvió al detrás de cámara, retomó su vínculo con los escenarios y decidió reencontrarse con el público.

Y con el fin de promocionar "Modigliani, tres días en Montparnasse" , ayer llegó a Argentina para participar de una entrevista exclusiva con Verónica Lozano .

Sin embargo, no es la primera vez que el actor visita nuestro país: en febrero de este año vino en un vuelo piloteado por el periodista Antonio Laje y se hospedó en la casa de Jorge “Corcho” Rodríguez .

En febrero de 2025 Johnny Depp aterrizó por primera vez en Argentina. Llegó desde Punta del Este en un vuelo privado piloteado por Antonio Laje , invitado por su amigo Jorge “Corcho” Rodríguez , empresario y productor musical, esposo de Verónica Lozano; quien lo recibió en su casa de San Isidro , donde el actor se instaló durante varios días.

johnny-depp-y-corcho-rodriguez.jpg

Lejos del ruido mediático, el artista aprovechó su estadía para dedicarse a la música: grabó en La Roca Power Studio, un espacio creado por Rodríguez junto Eddie Kramer y el presidente de Gibson Guitars, César Gueikian.

Durante su paso por Buenos Aires, también visitó San Telmo y el taller del platero Juan Carlos Pallarols, reconocido por elaborar los bastones presidenciales. Pero el momento que más revuelo causó fue su visita sorpresa al Teatro Colón, donde saludó a los músicos que ensayaban el espectáculo "Disney en Concierto".

depp (1).jpeg Redes

El regreso de Johnny Depp a la Argentina

Nueve meses después, Johnny Depp volvió a pisar suelo argentino, esta vez con el propósito de presentar su nueva película "Modigliani, tres días en Montparnasse", su segunda producción como director. El lunes 10 de noviembre de 2025 aterrizó en Ezeiza en un vuelo privado desde Los Ángeles, acompañado por su equipo.

Durante esta visita, el actor cumplirá una agenda cultural en La Plata, donde será distinguido como “visitante ilustre” por el intendente Julio Alak. Además, recorrerá el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha y participará de una avant premiere en el Teatro Coliseo Podestá, donde ofrecerá una masterclass junto al actor italiano Riccardo Scamarcio, protagonista del film.

modi

La apuesta narra tres días en la vida del pintor italiano Amedeo Modigliani y cuenta con un elenco que incluye a Al Pacino, Stephen Graham y Antonia Desplat.

Cuándo ver la entrevista de Vero Lozano a Johnny Depp

Entre los compromisos más esperados está la entrevista exclusiva con Verónica Lozano, que se emitirá hoy, martes 11 de noviembre, a las 14:30 por "Cortá por Lozano" en Telefé.

El encuentro será posible gracias a la amistad que une a Lozano y a su pareja, el “Corcho” Rodríguez, con el actor. El artista repasará su carrera, sus visitas por Argentina y los detalles del rodaje de su película. Además, contará con una traductora profesional para facilitar el intercambio.