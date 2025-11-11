Johnny Depp será declarado "visitante ilustre" en La Plata y brindará una masterclass abierta al público

El actor y director estadounidense Johnny Depp visitará este miércoles 12 de noviembre la ciudad de La Plata , donde será declarado “visitante ilustre” y brindará una clase magistral abierta al público en el Teatro Municipal Coliseo Podestá. El encuentro, que comenzará a las 19, se realizará en formato de entrevista junto al actor italiano Riccardo Scamarcio.

Durante la masterclass, Depp y Scamarcio conversarán sobre cine, actuación y dirección , apoyados por material audiovisual especialmente seleccionado por el propio intérprete de Piratas del Caribe. La actividad forma parte de la agenda cultural organizada por la Municipalidad de La Plata, que busca acercar figuras internacionales al público local.

Antes del evento, Depp será recibido por el intendente Julio Alak , quien lo distinguirá con la entrega de la “llave de la ciudad” . Luego, ambos recorrerán el Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha, recientemente restaurado y convertido en uno de los principales espacios culturales de la capital bonaerense.

Nos visita Johnny Depp A las 17 hs será reconocido como Visitante Ilustre en el Palacio Municipal. A las 19 hs dará una Masterclass en el Teatro Municipal Coliseo podestá. El cupo es limitado, reservá tu lugar ingresando al siguiente link: https://t.co/0vPMix3rsm pic.twitter.com/bxfU2lwnNZ

El reconocido actor estadounidense Johnny Depp ya aterrizó en Argentina y generó un enorme revuelo en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza , donde lo esperaban un grupo de fanáticos y un fuerte operativo de seguridad .

Con un look fiel a su estilo -llevaba un sombrero, un pañuelo y anteojos de sol- y con una guitarra al hombro en un estuche de cuero, salió del aeropuerto sonriendo mientras caminaba escoltado hacia la camioneta que lo esperaba. El vehículo fue comprado especialmente para esta oportunidad por su amigo Jorge “Corcho” Rodríguez .

El actor llegó al país para promocionar su más reciente proyecto como director, “Modigliani, tres días en Montparnasse”, una película que marca su vuelta detrás de cámara después de más de dos décadas. La avant premiere del film se realizará hoy, martes 11 de noviembre en el Cinemark de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de parte del elenco y del propio Depp. La película llegará a las salas de todo el país el 13 de noviembre, distribuida exclusivamente en cines.

Como parte de la presentación del film, Depp le dará una entrevista a Vero Lozano, esposa de Rodríguez, en Telefé. El reportaje está previsto para este martes a las 14:30 y será en vivo. La conductora confirmó que se realizará con una traductora porque si bien ella sabe inglés, quiere que este intercambio sea especial y prolijo, por lo que prefiere relajarse, hablar en español y que sea una especialista quien traduzca.