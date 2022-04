Johnny Depp, en el juicio contra Amber Heard: "También soy víctima de violencia doméstica"

“Cuéntale al mundo”, dijo Heard en la grabación. “Dígales, Johnny Depp: yo, Johnny Depp, un hombre, también soy víctima de violencia doméstica y sé que es una lucha justa, y vea cuántas personas creen o se ponen de su lado”.

Cuando su abogado le preguntó si es víctima de violencia doméstica, Depp dijo: "Sí, lo soy".

Eso puso fin a cuatro días de testimonios sobre una relación caótica, a veces violenta. La pregunta clave para los jurados no es si Depp fue una víctima, sino si puede probar que Heard no lo fue. Depp ha alegado que las falsas acusaciones de abuso físico de Heard lo obligaron a abandonar la franquicia de "Piratas del Caribe" y destruyeron su carrera.

Depp y Heard a menudo grababan sus argumentos, de modo que si había una disputa sobre lo que alguien había dicho, podían reproducirlo. Esos clips se han convertido en evidencia crítica en el caso, ya que los abogados de ambos lados se turnaron para reproducir fragmentos que respaldaban la versión de los hechos de su cliente. Los abogados también mostraron numerosos mensajes de texto al jurado.

Los momentos clave del testimonio de Johnny Depp

Heard admite haber "golpeado" a Depp

En un audio reproducido para el jurado el miércoles pasado, Heard reconoció haber “golpeado” a Depp durante una pelea. “Te estaba golpeando, no golpeándote”, le dijo a Depp. “Eres un puto bebé. Eres un bebé. Crece de una puta vez.

El audio confirma la afirmación de Depp de que Heard lo golpeó. No resuelve el problema clave: ¿La golpeó? – pero respalda la credibilidad de Depp.

Heard le dice a Depp 'me golpeaste como una mierda'

En un clip reproducido para los jurados el lunes por la mañana, Heard le dijo a Depp que la había dejado "una maldita semana antes después de que me golpearas". Depp no cuestionó esa caracterización en el audio. Unos momentos más tarde en la conversación, dijo: “Cometí un gran error”, aunque no está claro a qué se refiere.

El uso de drogas y alcohol de Depp

En mayo de 2014, Depp y Heard volaron de Boston a Los Ángeles en un jet privado. Heard alega que Depp la pateó y abofeteó durante el vuelo y Depp lo niega. En el interrogatorio directo, Depp testificó que había tomado dos pastillas de Roxicodona, un opiáceo del que se había vuelto dependiente, antes del vuelo. Alegó que Heard estaba tratando de provocar una pelea y se retiró al baño y se desmayó.

En el contrainterrogatorio, se le mostró un mensaje de texto en el que indicaba que había tomado un poco más que eso: "Polvos... media botella de whisky, mil vodkas Red Bull, pastillas, 2 botellas de Champers" y que como resultado, se había convertido en “una persona agresiva y cegada, gritando obscenidades e insultando a cualquier mierda que se acercara”.

Depp dijo en el estrado que estaba exagerando para causar efecto. Pero hubo otras ocasiones en las que pareció restar importancia a su uso de drogas y alcohol, o negar que estaba usando cuando los textos contemporáneos indican que lo estaba. Eso no significa que golpeó a Heard, pero podría ser un factor para los jurados al evaluar su credibilidad general.

El monstruo

El abogado de Heard hizo repetidas referencias al “monstruo”, un término que Depp usaba en los textos. Depp sostuvo que el término se originó con Heard como una descripción de su lado oscuro, y que lo usó con ella como una forma abreviada sin estar necesariamente de acuerdo con ella. Pero el abogado de Heard le mostró varios textos más —con su médico, su asistente y Elton John— en los que Depp también hacía referencia al “monstruo”.

También dio varias explicaciones sobre qué era el "monstruo". En un momento, dijo que se refería al alcohol y las drogas. También dijo que se refería a la percepción de Heard sobre su uso de drogas, que dijo que a menudo estaba equivocada. En otro momento, dijo que “el monstruo era la sobriedad”, y agregó que estaba “plagado por estas solicitudes para dejar de beber”.

Poco después de eso, dio otra explicación. “El monstruo era el tipo que era lo suficientemente tonto como para continuar participando en discusiones que finalmente no llevarían a ninguna parte”, dijo.

Heard tendrá la oportunidad de dar su propia explicación cuando suba al estrado.

Mensajes de texto violentos

Depp se describió a sí mismo evitando los conflictos, huyendo de las peleas y escondiéndose en su habitación, y dijo que tenía poca “voz” en la relación. Pero en el contrainterrogatorio, se encontró explicando mensajes de texto violentos e inquietantes en los que dio rienda suelta a su ira.

En repetidas ocasiones se refirió a Heard como un "coño" y una "puta sucia". En mensajes de texto al actor Paul Bettany, escribió: “Quememos a Amber… ¡¡¡Ahoguémosla antes de quemarla!!! Luego me follaré su cadáver quemado para asegurarme de que esté muerta”.

Depp explicó que esa era una referencia a "Monty Python", y que a veces tiene un sentido del humor oscuro.

En otro texto, escribió que “la había jodido e ido demasiado lejos en nuestra lucha”, aunque negó que fuera una referencia a la violencia física.

Los textos socavan la noción que presentó de que su instinto siempre fue retirarse del conflicto.

Piratas del Caribe

Depp no solo tiene que probar que Heard lo difamó, sino que también tiene que demostrar que sufrió daños. El equipo de Heard sostiene que su carrera ya estaba en picada antes de que Heard publicara el artículo de opinión del Washington Post en diciembre de 2018, y que el artículo de opinión no causó más daños.

Depp pareció ayudar a la defensa de Heard cuando se le preguntó sobre un artículo de octubre de 2018 en el Daily Mail que sugería que estaba "fuera" de la franquicia "Piratas del Caribe", dos meses antes del artículo de opinión. Depp podría haberlo negado o dicho que no sabía nada al respecto. En cambio, dijo que el artículo "no me sorprende", porque su reputación había sido destrozada en ese momento.

“Habían pasado dos años de conversaciones constantes en todo el mundo acerca de que yo era un golpeador de esposas”, testificó. “Así que estoy seguro de que Disney estaba tratando de cortar los lazos para estar seguro”.

En la redirección, los abogados de Depp intentaron aclarar eso, haciendo que Depp testificara que no se enteró de su despido hasta unos días después de que se publicó el artículo de opinión.