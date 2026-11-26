Murió Michael Giles, miembro fundador y baterista de la banda de rock progresivo King Crimson + Agregar ámbito en









La enérgica percusión de Giles fue clave para la primera formación de la banda, enriqueciendo su sonido con tintes clásicos con innovadores y atronadores redobles de batería y ritmos vertiginosos.

Giles tenía 84 años.

Michael Giles, cuya batería en el legendario álbum debut de King Crimson aportó pasión y desenfreno a un sonido ya de por sí salvaje e innovador, ha fallecido, según un comunicado publicado en la página web de la banda. No se ha revelado la causa de su muerte; tenía 84 años.

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"Su extraordinaria imaginación rítmica, su sensibilidad musical y su enfoque sumamente innovador de la batería fueron fundamentales para el sonido vanguardista de la banda", reza parte del comunicado. "La originalidad de Michael, su curiosidad musical y su firme compromiso con la libertad creativa desafiaron las convenciones e inspiraron a generaciones de músicos en todo el mundo. Deja un legado musical extraordinario, y su singular contribución a la evolución de la música progresiva jamás será olvidada".

View this post on Instagram La extensa trayectoria de Michael Giles Nacido en 1942, Giles era originario de Bournemouth, en la costa sur de Inglaterra, al igual que los cofundadores de King Crimson, Robert Fripp y Greg Lake. En 1967, formó un grupo con su hermano Peter y Fripp llamado Giles, Giles y Fripp. El trío lanzó un álbum titulado "The Cheerful Insanity of Giles, Giles and Fripp" al año siguiente, con un éxito comercial muy modesto. Sin embargo, el álbum sentó las bases para King Crimson, banda que Giles formó a finales de 1968 con Fripp, el vocalista y bajista Lake, el multiinstrumentista Ian McDonald y el letrista Peter Sinfield.

Los primeros conciertos de King Crimson electrizaron la escena del rock británico, hasta el punto de que la banda fue invitada a abrir el concierto de los Rolling Stones en Hyde Park, Londres, en julio de 1969. El sonido innovador del grupo, plasmado en su álbum debut, "In the Court of the Crimson King", combinaba rock, jazz, música clásica y vanguardista en una mezcla que muchos consideran el primer álbum de rock progresivo auténtico; sin duda, nada parecido se había escuchado durante la era del rock. (Un ejemplo revelador se puede encontrar en esta grabación en directo de diciembre de 1969 del tema que da título al álbum, en la que Fripp cuenta hasta cuatro y se desata una explosión de sonido).

Su influencia fue profunda y se puede escuchar en todas partes, desde la música de otros exploradores del rock progresivo como Yes y Genesis, hasta la de David Bowie, Roxy Music e innumerables seguidores posteriores como Tool y The Mars Volta; su canción "21st Century Schizoid Man" fue sampleada por Kanye West en su sencillo de 2010 "Power".

La enérgica percusión de Giles fue clave para la primera formación de la banda, enriqueciendo su sonido con tintes clásicos con innovadores y atronadores redobles de batería y ritmos vertiginosos. Sin embargo, en una tendencia que se mantendría a lo largo de la dilatada existencia de King Crimson, esta formación duró poco: a principios de 1970, McDonald, Lake y Giles ya habían abandonado la banda, aunque estos dos últimos contribuyeron al segundo álbum del grupo, "In the Wake of Poseidon". Posteriormente, Giles grabó un álbum con McDonald bajo el nombre de McDonald and Giles, y a lo largo de los años participó en grabaciones con una variedad inusualmente diversa de artistas, incluidos sus antiguos compañeros de banda Lake y Sinfield, así como Steve Winwood, Bryan Ferry, Leo Sayer, el guitarrista original de Genesis, Anthony Phillips, Kevin Ayers, Neil Sedaka, Yvonne Elliman, Andy Summers y la Penguin Cafe Orchestra. También publicó un álbum en solitario titulado "Progress, Ghost Dance" con Jamie Muir y David Cunningham, quienes más tarde formarían parte de King Crimson, y con la banda Michael Giles MAD Band, en la que participó otro exmiembro de King Crimson, Keith Tippett. En 2002, él y otros exmiembros se unieron para formar la banda 21st Century Schizoid Band, que realizó giras interpretando el repertorio inicial del grupo.

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