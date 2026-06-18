Jon Bon Jovi compartió novedades sobre su estado de salud tras una cirugía en sus cuerdas vocales

Bon Jovi lanzó su álbum "Forever" en junio de 2024; sin embargo, el líder de la banda se mostró reacio a decir si podría salir de gira tras la cirugía de cuerdas vocales a la que se sometió en 2022.

Jon Bon Jovi compartió una actualización sobre su estado de salud respecto a la cirugía de cuerdas vocales a la que se sometió, tras las dudas sobre si volvería a salir de gira.

Bon Jovi lanzó su álbum "Forever" en junio de 2024; sin embargo, el líder de la banda se mostró reacio a decir si podría salir de gira tras la cirugía de cuerdas vocales a la que se sometió en 2022.

Ahora, en una nueva entrevista con el portal People, Bon Jovi confirmó que se ha recuperado por completo de la cirugía. "Fue más larga de lo que esperaba, pero tenía que ser la correcta. Nunca perdimos la fe" .

Añadió que la banda “nunca dudó de [mí] y nunca buscó trabajo ni decidió retirarse. Los sacrificios que cada uno de ellos ha hecho para estar ahí para mí son de otro nivel”.

“En cada ensayo, estuvieron conmigo todos los días” , continuó diciendo el vocalista. “Mi cariño por ellos no ha hecho más que crecer”.

En 2024, Jon Bon Jovi habló con el portal NME sobre la posibilidad de realizar una gira con su álbum 'Forever' tras su cirugía de cuerdas vocales.

En ese momento, dijo que estaba "mucho más avanzado en su recuperación", pero advirtió: "Todavía no estoy seguro de poder trabajar dos horas y media por noche, cuatro días a la semana, y no aceptaré ningún concierto hasta que lo haya hecho a nivel de ensayo".

Gira de Bon Jovi 2026

La banda tiene previsto ofrecer una serie de conciertos en el Reino Unido e Irlanda este año, además de una residencia en Nueva York durante julio.

Inicialmente anunciaron un concierto en el estadio Murrayfield de Edimburgo el 28 de agosto, seguido de otro en Croke Park, Dublín, el 30 de agosto, y finalmente un gran concierto en el estadio de Wembley de Londres el 4 de septiembre. Sin embargo, debido a la enorme demanda, la banda añadió dos fechas más a sus conciertos en Wembley.