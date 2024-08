Jonathan Majors dice estar "desconsolado" por la decisión de Marvel de reemplazar a su personaje

Majors, que interpretó a Kang en dos temporadas de Loki y actuó junto a Paul Rudd en Ant-Man and the Wasp: Quantumania, iba a ser el gran villano de la saga el Multiverso en el UCM antes de ser condenado por agresión a finales del año pasado. Se anunció en la Comic-Con durante el fin de semana que su película Avengers: The Kang Dynasty se había convertido en Avengers: Doomsday, protagonizada por Downey Jr.