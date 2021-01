Decca lanzó la integral de sus grabaciones de Tom Jones

En junio del año pasado Sir Tom Jones llegó a los 80, efeméride que su primera discográfica, Decca, no dejó pasar sin un festejo épico, tan riguroso a todo nivel que casi se podría decir que fue inusual aun para el cantante de hits como “It’s not unusual”. Es que, tal como promete el título, este box set de espíritu completista revive uno por uno todos los LP del artista entre “Along Came Tom Jones”, de 1965 y su despedida del sello, “Memories Don’t Leave Like People Do”, editado diez años después, todos con una remasterización brillante en su fidelidad al sonido original de cada disco. Como esta celebración incluye 224 tracks apenas en su versión más razonable y práctica para plataformas digitales -ni hablar de la demente versión en CD que aporta docenas de rarezas inéditas y toda la arqueología del caso- esta colección es una sobredosis de Jones que hay que apreciar con moderación, especialmente debido a los distintos estilos de este cantante que podía pasar del rock al country o al northern soul sin nunca modificar su icónica imagen de playboy británico. Hay mucho para descubrir, ya que Tom Jones era más famoso por sus singles que por sus lps.