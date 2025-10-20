Nueva polémica: acusan a L-Gante por robar la moto a un policía







Los inconvenientes con la Policía ocurrieron tras su salida de un predio en Roque Pérez dónde se llevó a cabo un show del cantante.

L-Gante protagonizó una nueva polémica tras un show.

L-Gante quedó nuevamente envuelto en la polémica tras brindar un show en la localidad bonaerense de Roque Pérez cuando fue acusado de manejar a alta velocidad y robarse una moto policial, la cual condujo durante varios metros.

Este último fin de semana el artista se presentó ante unas 9.000 personas durante el 112º aniversario del tren en Roque Pérez, provincia de Buenos Aires, y al finalizar el recital, se subió a su auto BMW, el cual fue escoltado a los fines de que se retire de la ciudad, pero en medio del trayecto el conductor del rodado aumentó velocidad, dificultando su acompañamiento.

Cómo fue la situación dónde L-Gante "robo" una moto policial El parte policial compartido por la agencia Noticias Argentinas destaca que allí el músico del género 420, “circuló a alta velocidad y protagonizó una maniobra con una moto policial”.

La camioneta en la que iba L-Gante se detuvo en la intersección de las calles Gutiérrez y Soler, donde el cantante “descendió y se subió a una moto Rouser para avanzar unos metros y luego retornar a su auto”.

Aun así, varios de los fans se acercaron, lo que provocó un tumulto de gente, por lo que personal policial comenzó a apartar a los concurrentes a los fines de evitar un accidente, pero cuando la zona fue despejada, Elian Valenzuela “se subió a una moto policial Gilera Boge 300 conducida por el Oficial Inspector Walter Andrés Giacone” y logró avanzar varios metros.

Al notar eso, el agente abordó el rodado e intentó detener el accionar de Valenzuela subiéndose detrás, pero el músico transitó unos metros, “para finalmente descender del mismo al ser obligado por el efectivo”. Tras esta peligrosa maniobra, el cantante salió corriendo, no logrando ser reducido, y abordó su camioneta, con el cual se fugó a alta velocidad por la Ruta 205, en dirección Lobos. Tras el hecho, la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo de Luciano Di Grasia, inició actuaciones por el delito de hurto en grado de tentativa. Se supo que el recital transcurrió sin incidentes, pero los inconvenientes con la Policía ocurrieron tras su salida del predio.