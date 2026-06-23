Juan Gil Navarro rompe los prejuicios sobre su pareja 25 años menor: "Es más grande en muchísimos aspectos" + Agregar ámbito en









A los 52 años, el reconocido artista disfruta de un excelente presente laboral sobre las tablas y de un intenso romance con Rosario Páscolo, una joven de 27 que elige mantener un perfil bajo.

Juan Gil Navarro junto a su novia Rosario Páscolo.

A sus 52 años, el actor Juan Gil Navarro vive un presente pleno tanto en lo profesional como en lo sentimental. El artista, que suele cuidar mucho su privacidad, decidió dar detalles de su actual relación amorosa con Rosario Páscolo, una joven de 27 años que mantiene un perfil bajo. Según explicó el actor, el vínculo se construye día a día desde la admiración, el cuidado mutuo y la complicidad.

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El actor habló de su situación sentimental al ser abordado por un cronista del programa. Lejos de evitar las preguntas, respondió con una sonrisa: “Estoy muy bien. Muy contento y muy cuidado. Y sí, muy acompañado”. Con estas breves palabras, Gil Navarro demostró el gran equilibrio y la gratitud que siente en su relación con Rosario.

Al ser consultado sobre la diferencia de edad y la inevitable curiosidad que genera en la opinión pública, el actor esquivó los prejuicios y ponderó las virtudes de su compañera: “Es mucho más grande que yo en muchísimos aspectos. Así que, eso para empezar. Digo, una de las primeras cosas que me han seducido es su capacidad de pensar y de razonar. Y para mí la inteligencia es un coeficiente que involucra otras cosas, como la sensibilidad, el humor, la compasión por los demás. Eso para mí es muy importante”.

Para Gil Navarro, la brecha generacional queda en un segundo plano cuando la conexión es genuina. Al profundizar en lo que verdaderamente sostiene su relación, el actor se sinceró: “¿Es solo un número? Qué sé yo. Sí, puede ser. No, no lo sé. De verdad que no lo sé. No te lo estoy sanoteando. Creo que al final tiene que ver con estar a gusto con alguien. Es compartir una decisión y compartir un camino. Y tiene que ver con entregarse. Creo que es eso. Más que con el número, tiene que ver con una entrega”.

Cómo nació el romance entre Juan Gil Navarro y Rosario Páscolo Los rumores de romance cobraron fuerza a comienzos de junio a raíz de una publicación de Rosario en sus redes sociales. La licenciada en Terapia Ocupacional subió una foto de su festejo de cumpleaños, donde se la ve en un sillón rodeada de sus afectos. Entre los invitados destacaban los exactores de Cris Morena, Esteban Pérez y Mariano Bertolini, además del propio Juan Gil Navarro, quien se mostró muy sonriente abrazando a su pareja

juan gil navarro A comienzos de junio, la pareja de Gil Navarro compartió una tierna foto celebrando su cumpleaños. Captura de Pantalla (Instagram)

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