Jurassic World 4 comienza su rodaje: todo lo que se sabe de la nueva película

Jurassic World 4 se anunció por primera vez en enero y se confirmó que era un reinicio y las estrellas de la trilogía anterior Chris Pratt y Bryce Dallas Howard no regresaron para repetir sus papeles. Desde entonces, la película ha completado un elenco impresionante, con la estrella de Marvel Scarlett Johansson y el protagonista de Bridgerton, Jonathan Bailey , ocupando los primeros lugares en el elenco. Poco después se les unieron el ganador del Oscar Mahershala Ali y Rupert Friend , y varios otros nombres completaron el resto de la hoja de convocatoria.

Inicialmente se informó que David Leitch (The Fall Guy) dirigiría Jurassic World 4, pero ese informe fue desacreditado y rápidamente se reveló que el director de Rogue One y The Creator, Gareth Edwards, dirigiría la nueva película de Jurassic World.

¿Cómo le ha ido en taquilla a la franquicia Jurassic World?

Pocas franquicias han experimentado el mismo dominio de taquilla y longevidad como Jurassic Park y World.

La primera película de Jurassic Park se estrenó en 1993 y recaudó 357 millones de dólares en Estados Unidos, junto con 621 millones de dólares en los mercados extranjeros, para un total mundial de poco menos de mil millones de dólares. Cuando la franquicia se reinició en 2015 con Jurassic World, la película fue un éxito instantáneo en todo el mundo, ganando aproximadamente 650 millones de dólares a nivel nacional y más de 1.000 millones de dólares a nivel internacional para un total de 1.670 millones de dólares, lo que la convierte en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

La entrada más reciente de la franquicia, Jurassic World Dominion, no logró alcanzar esos mismos máximos, pero aún así recaudó 376 millones de dólares en los Estados Unidos y 625 millones de dólares en el extranjero para cruzar por poco la marca de los mil millones de dólares.

Jurassic World 4 comienza hoy su producción pero aún no tiene fecha de lanzamiento oficial.