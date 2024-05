Rupert Friend se une a Scarlet Johansson en la nueva película de "Jurassic Word"

David Koepp , guionista original de Jurassic Park y The Lost World: Jurassic Park , escribió el guión de la nueva entrega, cuyos detalles argumentales se mantienen ocultos.

Frank Marshall y Patrick Crowley, quienes han guiado la franquicia Jurassic moderna, producirán a través de Kennedy-Marshall. Steven Spielberg, quien inició la franquicia en 1993 con Jurassic Park, es el productor ejecutivo a través de Amblin Entertainment.

La vicepresidenta ejecutiva de desarrollo de producción, Sara Scott, y la ejecutiva creativa de desarrollo de producción, Jacqueline Garell, están supervisando el proyecto para el estudio.

Quién es Rupert Friend

En los últimos años, Friend se ha convertido en una parte clave del grupo de actores Anderson, gracias a sus apariciones en The French Dispatch y Asteroid City. Actualmente se le puede ver en dos de los cuatro cortos de Anderson basados en los cuentos de Roald Dahl, The Swan y The Rat Catcher. Los cortos aparecen en Netflix.

El actor, que también interpretó al malvado Gran Inquisidor junto a Ewan McGregor en la serie Obi-Wan Kenobi de Star Wars en Disney+, recientemente terminó el thriller de ciencia ficción Companion, producido por Zach Cregger, para New Line y se le verá en el próximo drama de Michel Franco, Dreams, junto a Jessica Chastain.