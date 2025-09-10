Katy Perry posó con la camiseta de la Selección y cantó "Don't Cry for Me Argentina": "Los brasileños se van a enojar mucho"

La cantante ya había sido tendencia en las últimas horas tras llegar al país y levantar un cuadro de Eva Perón ante la gente que la estaba esperando para darle una cálida bienvenida.

Katy Perry brindó el primero de sus dos shows en Argentina. La reconocida artista se presentó ante un Movistar Arena colmado e hizo bailar, cantar y emocionar a más de 15 mil personas.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La mega estrella ya había sido tendencia en las últimas horas tras llegar al país y levantar un cuadro de Eva Perón ante la gente que la estaba esperando para darle una cálida bienvenida.

Durante el recital Katy volvió a demostrar su cariño por este país y en un momento determinado, salió al escenario con una camiseta de Argentina en sus manos y comenzó a cantar la icónica canción "Don't Cry for Me Argentina" .

Acto seguido, lanzó una chicana para Brasil y desató la euforia del público. Es que una vez que terminó de interpretar un pedacito de ese reconocido tema, la artista lanzó: "Los brasileños se van a enojar mucho" .

La artista Katy Perry cantó "Don´t cry for me Argentina" en Buenos Aires y realizó chistes sobre el público de Brasil | Más información en https://t.co/wLQDCFofl0 pic.twitter.com/8drCoRxgUm

En cuestión de minutos, estas imágenes se volvieron virales y los usuarios de las redes sociales no dudaron en dejar cientos de comentarios opinando al respecto.

Katy Perry llegó a la Argentina y levantó un cuadro de Eva Perón

La cantante se encuentra en el país en medio de su gira "The Lifetimes Tour" y sorprendió a sus seguidores al levantar un cuadro de Eva Perón durante su encuentro con fans.

La cantante aprovechó el momento para sacarte fotos con un grupo de fans y firmar autógrafos. Minutos mas tarde, antes de ingresar al hotel Four Seasons donde se hospedará durante su estadía en la Ciudad, volvió a mostrar el cuadro.

katy-perry eva peron (1)

La cantante de “Roar”, “Firework” y “Hot n Cold” se presentará esta noche en su segunda presentación en el Movistar Arena.