"Keeper", la nueva película de terror de Osgood Perkins ya tiene su primer tráiler







Se trata de la nueva película del director de las recientes Longless y The Monkey.

Tatiana Maslany y Rossif Sutherland protagonizan la película.

El estudio Neon presentó el primer avance de Keeper, la tercera película de terror consecutiva de Osgood Perkins, siguiendo los pasos de Longlegs y The Monkey.

La nueva película, protagonizada por Tatiana Maslany (Orphan Black) y Rossif Sutherland (Possessor), sigue a una pareja que escapa para pasar un fin de semana romántico de aniversario en una cabaña aislada. Cuando Malcolm (Sutherland) regresa repentinamente a la ciudad, Liz (Maslany) se encuentra aislada y en presencia de un mal indescriptible que revela los horribles secretos de la cabaña.

Tráiler de Keeper Trailer de Keeper subtitulado en español (HD) Escrita por Nick Lepard, la película está producida por Chris Ferguson y Jesse Savath de Oddfellows. Los productores ejecutivos incluyen a Maslany; Marlaina Mah para Oddfellows; Noah Segal y Laurie May para Elevation Pictures; Brian Kavanaugh Jones; Fred Berger y Peter Micelli para Range Media Partners; John Hegeman y Vince Totino para Wayward Entertainment; y Bonner Bellew para Welcome Villain.

Neon adquirió la película mediante un acuerdo de preferencia el pasado mayo. Perkins y su socio Ferguson lanzaron la productora Phobos, con el apoyo de Neon, ese mismo mes, firmando un acuerdo de primera opción con el estudio. Neon se encargará del estreno en Estados Unidos de la última película de Perkins y ha gestionado sus derechos internacionales, mientras que Elevation Pictures se encargará de la distribución en Canadá.

Keeper llegará a los cines de Estados Unidos el próximo 14 de noviembre.

