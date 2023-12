Keith Richards cumple 80 años: sus mejores canciones con los Rolling Stones

the Rolling Stones.webp Mick Jagger, Charlie Watts, Keith Richards, Bill Wyman y Mick Taylor en los años setenta.

Las mejores canciones de Keith Richards con los Rolling Stones

(I Can't Get No) Satisfaction

"(I Can't Get No) Satisfaction" tal vez la canción más conocida de los Stones, fue lanzada como sencillo en 1965 para luego ser incluida en la versión estadounidense del disco Out of Our Heads. Compuesta por Jagger y Richards, el riff tan característico es obra de Richards, según contó el mismo se despertó en medio de la noche con el sonido en su cabeza, lo grabó de manera casera y siguió durmiendo. Es considerada por la crítica como la mejor grabación de la banda y una de las mejores de la música contemporánea. En 2004, la revista Rolling Stone la eligió en el puesto 2 en su Lista de Rolling Stone de las 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Beast Of Burden

"Beast Of Burden" es la novena canción del disco de 1978 Some Girls, el decimocuarto en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Acreditada a Jagger y Richards fue principalmente impulsada por el guitarrista, una melodía mucho más tranquila en comparación los otros temas del disco. En 2004, la revista Rolling Stone la colocó en el puesto 435 en su lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos.

Angie

"Angie" es la pista cinco del álbum doble de 1973, Goats Head Soup, el undécimo en el Reino Unido y decimotercero en los Estados Unidos. Acreditada Jagger y Richards, fue compuesta principalmente por este último, es una pieza acústica cuyo tema principal es el fin de un amor, su letra es la muestra de un amor perdido. "Angie" encabezó el Billboard Hot 100 durante una semana en octubre de 1973. También encabezó las listas en Australia, los Países Bajos, Canadá, Noruega y Suiza. En el Reino Unido, la canción alcanzó el puesto número 5 en la lista de singles del Reino Unido.

Dead Flowers

"Dead Flowers" es la novena canción del disco de 1971 Sticky Fingers, el noveno álbum de estudio en Reino Unido y el decimoprimero en Estados Unidos. Fue compuesta por Jagger y Richards en un periodo en que este último había trabado una fuerte amistad con el músico Gram Parsons, y de ahí su influencia en algunas composiciones de la banda. "Dead Flowers" tiene versiones de un gran numero de artistas, entre ellos se destacan: Guns N' Roses y Poison.

Mixed Emotions

"Mixed Emotions" es la pista dos del álbum Steel Wheels de 1989, el decimonoveno álbum de estudio, en el Reino Unido, y el vigésimo primero en los Estados Unidos. Compuesta por el dúo Jagger/Richards tiene al guitarrista como el principal impulsor de la canción. Fue la última canción en entrar en el top 10 del ranking en Estados Unidos. Desde su lanzamiento apareció en todos los discos recopilatorios de la banda.

Ruby Tuesday

"Ruby Tuesday" fue lanzada por primera vez en 1967 como el lado B de "Let's Spend the Night Together", el sencillo principal para promocionar Between the Buttons . Se convirtió en el cuarto éxito número 1 de los Rolling Stones en Estados Unidos. La canción es una triste despedida a Linda Keith, en ese entonces primera novia formal de Keith Richards luego de que terminaran su relación y se caracteriza por el sonido de la flauta aportado por Brian Jones. Sigue siendo una de las canciones más populares de los Stones.

Keith Richards Richards llega a los 80 años en plena actividad.

Las mejores canciones de los Rolling Stones cantadas por Keith Richards

Slipping Away

"Slipping Away" es la pista 12 del álbum Steel Wheels de 1989, el decimonoveno álbum de estudio, en el Reino Unido, y el vigésimo primero en los Estados Unidos. Compuesta por el dúo Jagger/Richards tiene al guitarrista como la voz principal, es una balada lenta propia del estilo de las canciones que aportaría más adelante Keith a la banda. Los Stones la han tocado desde entonces durante la mayoría de sus giras posteriores.

Memory Motel

"Memory Motel" pertenece al álbum de 1976 Black and Blue y esta escrita por Mick Jagger y Keith Richards. Fue la decimotercera publicación de estudio en el Reino Unido y la decimoquinta en los Estados Unidos para los Stones. La canción es una balada que se destaca por ser una de las pocos temas de la banda que cuenta con Jagger y Richards compartiendo la voz principal. Con más de siete minutos de duración, en una de las canciones más largas de los Stones.

Before They Make Me Run

"Before They Make Me Run" es la pista ocho del álbum de 1978 Some Girls, el decimocuarto en el Reino Unido y decimosexto en los Estados Unidos. Fue escrita por Keith Richards en respuesta a su arresto en 1977 en Toronto por posesión de heroína con intención de traficar y posesión de cocaína y tiene al guitarrista tomando la voz principal de la canción. Richards tocó la canción por primera vez en vivo durante un concierto de la gira norteamericana de The New Barbarians en 1979. No fue hasta el Steel Wheels Tour, en 1989, que fue incluida en el repertorio de los Stones.

Salt Of The Earth

"Salt Of The Earth" es la última pista del álbum de 1968 Beggars Banquet, es una canción dedicada a la clase trabajadora por parte de Jagger y Richards. Se destaca por contar con Richards en la voz principal, cantando el primer verso, esta fue la segunda pista lanzada oficialmente por la banda presentando a Richards cantando. (La primera fue Something Happened to Me Yesterday del disco Between the Buttons).

You Got The Silver

"You Got The Silver" es una canción que forma parte del álbum Let It Bleed de 1969, el octavo álbum de estudio en el Reino Unido y su décimo en los Estados Unidos y además el último en contar con Brian Jones y el primero en tener a Mick Taylor como parte de la banda. Fue la primera canción en la que Keith Richards interpreta la voz solista completa de una canción. Si bien la composición es del propio Richards y parece estar inspirada en su novia de entonces, Anita Pallenberg, esta acreditada al dúo Jagger/Richards.

Happy

"Happy" acreditada a Jagger/Richards, la canción fue escrita principalmente por Keith Richards en el verano de 1971, mientras él se encontraba en villa Nellcôte, al sur de Francia. Desde 1972 Richards ha cantado a menudo Happy, transformándose esta en su "firma personal". En los shows de 1972 hasta 1978 Jagger compartió como voz principal con Richards.