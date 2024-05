Kevin Spacey enfrenta nuevas acusaciones de abuso

A pocos días del estreno de un documental sobre su caso, Kevin Spacey enfrena nuevas acusaciones de abuso. Un ex actor, Ruari Cannon , dijo al periódico británico The i que Spacey lo tocó de una manera muy íntima en junio de 2013, cuando tenía 21 años.

Canon le dijo al citado periódico que el presunto incidente ocurrió en el hotel The Savoy después de la noche de prensa de la obra Sweet Bird of Youth. "Spacey me dio un regalo y luego me acercó mucho con su mano derecha y me giró 45 grados", dijo.