"No tengo hogar": Kevin Spacey revela su crisis mientras Hollywood todavía lo evita + Seguir en









El actor reapareció en público para relatar sus compleja situación financiera. Además, dejó entrever que mantiene diálogos para volver a trabajar en Hollywood.

Kevin Spacey habló sobre su presente y confirmó su anhelo por volver a Hollywood.

Kevin Spacey volvió a escena esta semana, pero no por un proyecto cinematográfico. En una entrevista con The Daily Telegraph, el actor admitió que su situación económica atraviesa uno de sus momentos más delicados desde que, en 2017, comenzaron las acusaciones de agresión sexual que terminaron por desarmarle la vida profesional y personal. “Estoy viviendo en hoteles, estoy viviendo en Airbnbs. Voy donde está el trabajo. Literalmente no tengo casa, eso es lo que intento explicar”, afirmó.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Spacey, ganador de dos premios Oscar, explicó que la pérdida de su vivienda fue uno de los impactos más visibles de estos años de litigios y gastos. Consultado por su situación financiera, fue directo: “No muy buena”, aunque aclaró que nunca debió declararse en bancarrota. “Los costos de estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y todo ha sido gastos”, detalló.

Tras las acusaciones en su contra, Kevin Spacey relató que no tiene casa El actor de 66 años enfrenta desde hace casi una década las secuelas de denuncias que, aun cuando la Justicia terminó desestimando, redefinieron por completo su carrera. En 2022, un jurado de Nueva York lo consideró no responsable en la demanda presentada por Anthony Rapp sobre un hecho de 1986. Un año después, un tribunal de Londres lo absolvió de siete cargos de agresión sexual y otras acusaciones vinculadas.

Ese recorrido judicial, sin embargo, no bastó para que Hollywood volviera a abrirle las puertas. Spacey lo describió con cautela: la industria sigue en pausa, a la espera de una señal que destrabe su regreso.

kevin-spacey-1.jpg La primera denuncia contra el actor fue presentada en 2017. Según afirmó, hay productores interesados en trabajar con él, pero el clima general permanece expectante. “Estamos en contacto con personas extremadamente poderosas que quieren que vuelva a trabajar”, aseguró. “Y eso sucederá en su debido momento. Pero también diré que lo que la industria parece estar esperando es recibir permiso, de parte de alguien que tenga un enorme respeto y autoridad”.

Mientras tanto, su vida transcurre entre hoteles, alquileres temporarios y rodajes puntuales. “Todo está en depósitos, y espero que en algún momento, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo”, concluyó. Kevin Spacey: las denuncias por abuso sexual y la quiebra financiera La carrera de Kevin Spacey, alguna vez uno de los nombres más sólidos de Hollywood, quedó marcada por un giro abrupto después de las múltiples denuncias de abuso sexual que comenzaron a acumularse en su contra. El actor estadounidense, ganador de dos premios Oscar y protagonista de éxitos como House of Cards, pasó en pocos años de la cima profesional a un escenario dominado por litigios, caída de contratos y un deterioro personal evidente. Todo se aceleró en 2017, cuando Anthony Rapp lo acusó públicamente de conducta sexual inapropiada, un episodio que abrió la puerta a una seguidilla de testimonios que ubicaron presuntos abusos desde los años 80. Aunque Spacey negó en todo momento haber actuado de forma criminal y finalmente fue absuelto por la Justicia británica en 2023, las consecuencias sobre su imagen ya estaban instaladas. A los desafíos judiciales se sumó un frente menos visible pero igual de contundente: el económico. El actor atravesó un proceso que definió como devastador, con gastos crecientes y prácticamente ningún ingreso. Reconoció que su situación financiera llegó al límite y que sus deudas —en buena medida vinculadas a honorarios legales— terminaron por arrastrarlo a la quiebra. El golpe más simbólico fue la pérdida de su casa en Baltimore, embargada y llevada a subasta, dejándolo sin un lugar al que volver.