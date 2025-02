Kevin Spacey le respondió a Guy Pearce tras los dichos del actor sobre situaciones incomodas en el set de "L.A. Confidential"

A principios de esta semana, Guy Pearce habló sobre su desagradable experiencia trabajando con Kevin Spacey en la película L.A. Confidential de 1997. Pearce dijo que en ese momento respondió a las supuestas insinuaciones de Spacey ignorándolas y pensando: "Ah, eso no es nada. Ah, no, eso no es nada".

Pearce dijo que sólo había podido comprender plenamente lo que había sucedido después de que las acusaciones contra Spacey salieran a la luz hace unos años: “Estaba en Londres trabajando en algo, y escuché [los informes] y me derrumbé y lloré, y no pude parar. Creo que realmente me di cuenta del impacto que había ocurrido y cómo lo ignoré y cómo lo había dejado de lado o lo había bloqueado o lo que fuera. Esa fue una llamada de atención realmente increíble”.

Continuó: “Aunque probablemente fui víctima hasta cierto punto, ciertamente no fui víctima de ningún modo en la medida en que otras personas lo han sido de los depredadores sexuales”.

La respuesta de Kevin Spacey tras los dichos de Guy Pearce

El desprestigiado Spacey ha recurrido a X (antes Twitter) para responder directamente a las acusaciones de Pearce. En un video titulado “Crece, Guy Pearce. No eres una víctima”, Spacey dijo que hubiera preferido que Pearce no hubiera “difundido esto en los medios”.

“Trabajamos juntos hace mucho tiempo, si yo hubiera hecho algo que te hubiera molestado, podrías haberte comunicado conmigo, podríamos haber tenido esa conversación. Pero en lugar de eso, decidiste hablar con la prensa, que por supuesto ahora me persigue porque les gustaría saber cuál es mi respuesta a las cosas que dijiste. ¿De verdad quieres saber cuál es mi respuesta? Madura”.

“¿También le dijiste a la prensa, por cierto, que un año después de rodar LA Confidential volaste a Savannah, Georgia, mientras yo rodaba Midnight in the Valley of Good and Evil solo para pasar tiempo conmigo?”, preguntó Spacey. “¿También le dijiste eso a la prensa? ¿O eso no encaja en la narrativa de víctima que tienes? Me disculpo por no haber recibido el mensaje de que no te gusta pasar tiempo conmigo. Tal vez había otra razón, no lo sé. Pero no tiene ningún sentido que me hayas estado dando falsas esperanzas, ¿verdad?”.

Spacey concluyó: “Ahora estás aquí, en una misión, unos 28 años después, después de haber pasado por el infierno y haber regresado para hacer ¿qué? ¿Justo a tiempo para detener al malo? ¿Es eso lo que está pasando aquí? ¿Qué te llevó tanto tiempo? ¿Se te acabó la gasolina a tu caballo? Quiero decir, si quieres tener una conversación, estoy feliz de hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Incluso podemos hacerlo aquí en vivo en X si quieres, no tengo nada que ocultar. Pero Guy, necesitas crecer. No eres una víctima”.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/KevinSpacey/status/1891942517139976490?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1891942517139976490%7Ctwgr%5E57559da60a5cde578256bc0437b253f266e655a1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.nme.com%2Fnews%2Ffilm%2Fkevin-spacey-slams-guy-pearces-allegations-of-advances-on-l-a-confidential-set-grow-up-you-are-not-a-victim-3839223&partner=&hide_thread=false Grow up, Guy Pearce. You are not a victim. pic.twitter.com/33paGTj4Aq — Kevin Spacey (@KevinSpacey) February 18, 2025

Spacey fue acusado de agresión sexual por Anthony Rapp en 2017, y en los años siguientes aparecieron varios acusadores más. En 2022, un jurado de Nueva York determinó que Spacey no era responsable de agresión en relación con las acusaciones de Rapp y, el año pasado, un tribunal del Reino Unido lo declaró inocente de nueve cargos de presunta agresión sexual .

El año pasado, aparecieron nuevas acusaciones contra el actor en el documental de Channel 4 Spacey Unmasked. Spacey ha negado todas las acusaciones hechas en su contra.