Kevin Spacey reveló que no se declaró gay por culpa de su padre neonazi

Spacey luego se refirió al testimonio anterior de Rapp en el que llamó a Spacey un fraude por no vivir abiertamente como un hombre gay a lo largo de su carrera. (Spacey habló abiertamente de su sexualidad en 2017 mientras estaba en proceso de responder a las acusaciones de Rapp). "Llamar a alguien un fraude es decir que alguien está viviendo una mentira", dijo Spacey, según Variety. "No estaba viviendo una mentira. Solo me resistía a hablar de mi vida personal".

Hablando por primera vez sobre su "dinámica familiar muy complicada", Spacey dijo que vivir con un padre "supremacista blanco y neonazi" "significaba que mis hermanos y yo nos vimos obligados a escuchar horas y horas" de conferencias racistas. "[Fue] humillante y aterrador cuando los amigos vinieron a la casa", continuó Spacey, según varios medios. "Todo lo que estaba sucediendo en esa casa era algo que tenía que guardarme para mí. Nunca, nunca hablamos de eso. Nunca he hablado de estas cosas públicamente".

Más temprano ese día, el juez Lewis A. Kaplan desestimó las denuncias de angustia emocional de Rapp contra Spacey, diciendo que eran demasiado similares a sus denuncias de agresión y agresión. "No busco duplicar los daños", dijo Kaplan, según varios informes.

Rapp es una de varias personas que han presentado acusaciones de conducta sexual inapropiada contra Spacey en los últimos años. Cuando Rapp hizo pública su acusación por primera vez en 2017, Spacey inicialmente se disculpó en las redes sociales. “Sinceramente no recuerdo el encuentro”, escribió. "Pero si me comporté entonces como él describe, le debo la más sincera disculpa por lo que habría sido un comportamiento de ebriedad profundamente inapropiado, y lamento los sentimientos que describe haber llevado con él todos estos años".

Desde entonces, Spacey ha sido retirado de varios proyectos en medio de las acusaciones, y en mayo fue acusado de cuatro cargos de agresión sexual contra tres hombres del Reino Unido. Spacey negó y se declaró inocente de los cargos. Debe enfrentar un juicio el próximo verano.