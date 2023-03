Killers of the Flower Moon, de Leonardo DiCaprio y Martin Scorsese, ya tiene fecha de estreno

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese , un drama histórico sobre la persecución y el asesinato en serie de miembros de la tribu osage, rica en petróleo, se estrenará en cines limitados en Estados Unidos a partir del 6 de octubre y un estreno más amplio desde el 20 de octubre.

Killers of the Flower Moon, que está siendo producido por Apple Original Films, comenzará a transmitirse en Apple TV+ en una fecha no especificada. Paramount Pictures se encargará del estreno en cines de la película, que cuenta con un reparto impresionante que incluye a los ganadores del Oscar Leonardo DiCaprio, Robert De Niro y Brendan Fraser, así como a Jesse Plemons y Lily Gladstone.