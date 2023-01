Kylie Jenner eligió otro polémico nombre para su segundo hijo

kylie jenner embarazo Redes

Según explicaron en las redes sociales, Jenner y Travis Scott (padre de ambos hijos aunqué ahora la pareja está separada), en marzo de 2022 decidieron cambiarle el nombre a su "Wolf", ahora "Aire", porque "realmente no sentíamos que fuera él".

Lo curioso, es que en septiembre todavía no habían cambiado legalmente el nombre. Durante una entrevista con James Corden, la empresaría explicó: "Su nombre sigue siendo Wolf, su pasaporte es Wolf, pero ese no va a ser su nombre. No le llamamos Wolf... Simplemente no estamos listos para compartirlo todavía".

La primera hija, de cuatro años, también tiene un nombre particular y ambos parecen estar relacionados. A la hermana de "Aire", Kylie Jenner le puso "Stormi".