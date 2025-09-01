Disney+ confirmó la fecha de estreno de "Homo Argentum" en streaming

La película continúa disponible en salas de cine de Argentina y de mercados selectos de Latinoamérica en camino a su estreno exclusivo en el servicio de streaming.

Disney+ confirmó que Homo Argentum , el éxito de taquilla dirigido por Mariano Cohn y Gastón Duprat y protagonizado por Guillermo Francella , llegará en exclusiva al servicio de streaming el 19 de diciembre . Desde su estreno, el film se convirtió en la película argentina más vista de la era pospandemia, logrando una convocatoria masiva en los cines del país y superando el millón de espectadores en tan solo 11 días.

Homo Argentum continúa disponible en las salas argentinas para ser disfrutado por las audiencias en la pantalla grande antes de su estreno en Disney+ a fin de este año.

El pasado 14 de agosto, la película se estrenó en cines simultáneamente en Argentina, Chile y Uruguay, donde también despertó un fuerte interés y generó conversación en medios y redes. Próximamente, continuará su expansión en cines de la región con las siguientes fechas confirmadas:

Con una estructura narrativa que interpela al espectador y una mirada crítica sobre la sociedad, Homo Argentum trasciende lo local para convertirse en una propuesta relevante a nivel global.

En cada nuevo territorio, la película se presenta como una invitación a pensar, debatir y emocionarse, una propuesta única que pone el cine argentino al centro de la conversación en cada mercado.

Homo Argentum superó el millón de espectadores en 11 días

La películacerró su segundo fin de semana en cartel con 380.000 entradas vendidas en 486 salas, convirtiéndose así en el primer film nacional en superar el millón desde el estreno de Muchachos: la película de la gente en diciembre de 2023.

Lo más habitual es que incluso para éxitos comerciales de estas dimensiones la disminución en la segunda semana ronde entre el 40 y el 50%. Así, esta comedia compuesta por 16 micro historias llegó a 955.000 personas en 10 jornadas y este domingo 24, en su undécimo día en cartel, pasará con mucha comodidad la barrera del millón.

Una de las principales incógnitas del fenómeno de Homo Argentum pasaba por cómo le iba a ir en su segunda semana en cartel luego de haber vendido 690.000 localidades en sus primeros 7 días y la respuesta no pudo ser más positiva.