Por qué Prime Video canceló después de una sola temporada 'Spider-Noir', la serie de Nicolas Cage

La ficción combinó una estética policial de época con una versión alternativa del héroe y obtuvo once candidaturas a los premios Emmy.

La ficción traslada su historia a una Nueva York ambientada en la década de 1930.

La apuesta de Nicolas Cage por el universo de Marvel llegó a su final mucho antes de lo que esperaban algunos espectadores. Prime Video decidió no renovar “Spider-Noir” para una segunda temporada , pese a que la producción consiguió buenas críticas y acumuló once nominaciones a los premios Emmy durante 2026.

La noticia se conoció apenas unos meses después del estreno de la ficción, que presentó una versión diferente del clásico personaje arácnido . En lugar de los escenarios habituales de las películas de superhéroes, la historia trasladó la acción a una Nueva York alternativa de la década de 1930, con detectives privados, mafiosos y una estética inspirada en el cine negro.

“Spider-Noir” está basada en el personaje Spider-Man Noir , una versión alternativa del héroe arácnido que apareció originalmente en los cómics de Marvel. La producción presentó a Nicolas Cage como Ben Reilly, un investigador privado que trabaja en Nueva York durante la Gran Depresión y atraviesa una etapa complicada de su vida.

El proyecto reúne elementos del universo de Spider-Man con una propuesta visual alejada de las adaptaciones tradicionales.

A diferencia de Peter Parker, el protagonista de esta historia tiene un pasado marcado por la violencia y una experiencia personal traumática que lo llevó a abandonar su identidad como The Spider , el único superhéroe conocido de aquella ciudad. En el presente, intenta sobrevivir con investigaciones de poca importancia, lejos de las aventuras que alguna vez definieron su existencia.

Todo cambia cuando acepta un caso que parece sencillo, pero que termina conectándolo con una red de corrupción , intereses políticos y organizaciones criminales. La investigación lo obliga a recuperar aspectos de su antigua identidad y enfrentarse a personas que conocen su pasado.

La propuesta se alejó de la estética colorida que suele asociarse con Spider-Man. En su lugar, apostó por una ambientación de cine negro, con calles oscuras, clubes clandestinos, oficinas de detectives, personajes ambiguos y una ciudad atravesada por las desigualdades de la época.

Cage, además, ya tenía un vínculo previo con el personaje. El actor había prestado su voz a Spider-Man Noir en la película animada “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, estrenada en 2018. La producción de Prime Video significó su regreso al papel, esta vez en una interpretación de acción real.

Por qué Prime Video canceló la serie

La decisión de no continuar con “Spider-Noir” se conoció el 4 de septiembre de 2026 y generó sorpresa entre parte del público. La producción había conseguido once nominaciones a los premios Emmy, una cifra que la ubicó entre los títulos de Prime Video con mayor presencia en la edición de ese año.

Sin embargo, las distinciones de la crítica y el rendimiento comercial no siempre avanzan de la mano. Según los reportes publicados por medios estadounidenses como Variety, The Hollywood Reporter y Deadline, la plataforma evaluó el desempeño de la ficción y finalmente decidió no encargar nuevos episodios.

Uno de los elementos que habría pesado en esa decisión fue la relación entre el costo de producción y la audiencia obtenida. La serie requería una recreación de época, numerosos escenarios y un trabajo visual particular para ofrecer las dos versiones, en blanco y negro y color.

En materia de audiencia, los datos de Nielsen citados por Variety indicaron que la producción acumuló alrededor de 2.600 millones de minutos vistos durante sus primeras seis semanas en Estados Unidos. También tuvo un buen debut en los registros de streaming, aunque después perdió presencia en los rankings diarios de los títulos más vistos.

Otro dato que llamó la atención fue la reacción del propio protagonista. Nicolas Cage manifestó que estaba conforme con el recorrido del proyecto y consideró que una sola temporada era suficiente para contar lo que quería transmitir con esa interpretación del personaje.

Cuántos capítulos tiene la primera temporada

La primera y única temporada de “Spider-Noir” está compuesta por ocho episodios. Los capítulos desarrollan el caso central de Ben Reilly y su regreso progresivo al mundo del que había intentado alejarse. La historia combina investigación criminal, conflictos personales y elementos propios del universo de Spider-Man, aunque con un tono más cercano al policial clásico.

Los ocho episodios permanecen disponibles en Prime Video, de modo que quienes todavía no vieron la ficción pueden seguir el relato completo. La cancelación implica que no habrá una continuación de esta historia en una segunda entrega, al menos bajo los planes anunciados hasta noviembre de 2026.