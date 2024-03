La actriz Georgia Viero llegó con su pareja a la Argentina para el rodaje de la nueva película de Gaby Smiths

La actriz, escritora y productora italo-argentina participará en el flim “La hacienda. El regreso de los malditos”. Llegó junto a Christian Vit, actor de "Game of Thrones" y "Vikings".

La actriz, escritora y productora italo-argentina Georgia Viero , reconocida por su recorrido no sólo como conductora televisiva, sino por sus innumerables trabajos como actriz y productora, arribó a la Argentina junto a su pareja Christian Vit (actor y productor italo-británico que actuó en producciones internacionales como "Game of Thrones" y "Vikings" ) para el rodaje de la nueva película independiente de terror del director argentino Gaby Smiths “La hacienda. El regreso de los malditos”.

Georgia Viero , junto a Roberta Pedrelli escribió y produjo en Italia la serie web "Le tifose", sobre la hinchada femenina de los Clubes de fútbol S.S.Lazio y A.S. Roma, donde también actúo. Recientemente ha producido y actuado en la película de horror 'Behave” -junto a su pareja, el actor Christian Vit y ha producido y actuado en el cortometraje "The Hairdo” junto a la reconocida actriz Stacy Thunes.

“Amo la Argentina y mi gran deseo es apostar a mi país natal para trabajar como actriz y poder filmar películas aunque no sea un buen momento. Hay que sostener a la cultura de un país tan rico. Argentina representa inspiración, fe, nostalgia, corazón y no solamente es un país lleno de recursos sino que lleno de capital humano. Los actores argentinos tienen algo especial que no se ve con facilidad y el país tiene una cantidad de lugares hermosos interesantísimos para filmar”, detalló Viero al llegar.