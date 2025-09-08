La acusación de Nora Cárpena a Mirtha Legrand: "Me tenía prohibida, Mirtha se había enojado conmigo"

La actriz estuvo presente en el programa de Mirtha y ambas no dudaron en blanquear la situación y los años de enemistad.

Mirtha Legrand volvió a brillar en su clásico programa, y en esta emisión tuvo como invitada a la actriz Nora Cárpena , con quien mantuvo una enemistad durante años. “Me tenía prohibida” , aseguró la actriz.

Al comenzar la velada y para romper el hielo, Mirtha arrancó diciendo: “¿Cuánto hace que no venías, mi pequeña?”, a lo que Nora respondió que no asistía a su programa desde hacía 20 años. “Mirtha estaba enojada conmigo. Yo dije algo que seguramente no le cayó bien. ¡Me tenía prohibida! ”, contó entre risas.

Ambas confesaron que, durante todos esos años, nunca volvieron a hablarse, ni siquiera en los eventos sociales donde coincidían. “No nos saludábamos. Ni nos mirábamos”, recordó La Chiqui, con honestidad.

“Es una alegría muy grande para mí estar acá. El tiempo pasa. Yo ya cumplí 80 años y quiero que las cosas estén en paz en mi vida”, expresó la ex Brujas, dejando en claro que eligió dejar atrás el rencor para volver a conectar con Mirtha, con quien compartió momentos entrañables en el pasado.

Nora Cárpena se sinceró y contó que una "pavada" terminó en una enemistad con Mirtha Legrand

A comienzos de este año, Nora Cárpena fue entrevistada y habló sobre su pelea con Mirtha. “Fue una pavada, algo sin importancia. Hace años dije algo que a ella no le gustó y dejó de invitarme a su programa”, dijo Cárpena. Acto seguido, señaló: “Viste cómo es Mirtha. Así como me dan bronca algunas cosas de ella, como a todo el mundo, porque Mirtha es querida y odiada, siento por ella una profunda admiración y respeto. Además, me pasa algo especial con ella…”.

Asimismo, recordó la estrecha amistad que construyó la Chiqui con sus padres, con quienes compartían grabaciones y proyectos en común. “Es figura de cine, teatro y televisión y en todos los medios descolló. Fue actriz y es comunicadora. Todo lo hizo bien, sobresalió, tiene algo, por eso la gente la quiere y le cree. Algunas cosas de ella me dan bronca y, como soy lengua larga, ella se enojó”, sentenció.