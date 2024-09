La adolescencia como un "Clic" y un momento fundante

Carolina Refusta: Lo primero fue emoción, lloré, y luego me atravesó la impotencia de esta madre frente a esta adolescente que quiere experimentar la vida, salir y llevarse todo puesto. Me retrotrajo a mi propia adolescencia e inclusive a mi como madre con dos hijas de 12 entrando en esa etapa. Tuve que desidealizar a mis niñas y ver quiénes son. Trabajo con adolescentes y poder acompañarlos en ese proceso de encontrarse me conmueve. Tuve muy buena compañía en mi adolescencia con un adulto que me escuchaba y eso es lo que necesitan. Tanto adolescentes como padres atraviesan crisis importantes, e inevitablemente la adolescencia de los hijos trae lo que vivieron los padres. Según lo que vivimos repetimos patrones o hacemos exactamente lo contrario.