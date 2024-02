La amante de Peso Pluma rompió el silencio y habló sobre Nicki Nicole: "Se fue de las manos"

En ese sentido, antes de pedir que "pare el bullying" hacia ella, se refirió a Nicki Nicole y sostuvo: "No sé quien es". Además, expresó que toda la historia con Peso Pluma "se fue de las manos".

La reacción de Nicki Nicole al video de Peso Pluma con su amante

Antes de que la intérprete de 'Dispara' saliera a confirmar la ruptura, las redes sociales estallaron con el video del cantante mexicano junto a la influencer y esperaron a que Nicki Nicole saliera a aclarar la situación.

Así fue como lo hizo la cantante, quien publicó una historia en su cuenta de Instagram donde escribió: "El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto...yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy".

De esta manera, la artista confirmó que "con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes", asegurando que se enteró con la viralización del video en redes.