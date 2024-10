La anécdota entre Diego Maradona y Andres Ciro Martínez que se hizo viral

El líder de Los Piojos relató la historia con el astro durante su participación en el ciclo ¡FA! y generó risas entre los presentes. " Lo único que me mantiene que me puedo parar es él (Maradona) ", rememoró.

Evocando a Maradona como "dueño de una energía sin igual" Ciro explicó que el futbolista "no paraba un instante " y le "pegaba a las timbaletas". "Yo decía, lo único que me mantiene en pie, que me puedo parar, es él", rememoró Ciro quién continuó: "Y le digo 'Diego, nadie siente la camiseta argentina como vos'. Y me mira y me dice, toca el himno".

"Entonces me paré, me puse la mano en el pecho", concluyó Ciro, antes de proceder a tocar el himno en el programa.

Los Piojos confirmó que será parte del Cosquín Rock 2025

Los Piojos anunciaron su regreso a los escenarios hace poco más de un mes y la venta de entradas para los primeros shows fue un éxito total. Tras agotar todas las fechas la banda confirmó que será parte de la edición 2025 del Cosquín Rock.

A pesar de una fuerte interna con el bajista Miguel "Micky" Rodríguez, quién anunció que no será parte del regreso de la mítica banda, las entradas para los primeros shows tuvieron una alta demanda, provocando que la banda liderada por Andrés Ciro Martínez siga agregando fechas.

Tras algunos rumores, la banda anunció su regreso al reconocido festival de rock argentino. "¡VOLVEMOS AL COSQUIN! En febrero, nos encontramos en el @cosquinrock", compartieron a través de su cuenta de Instagram.

Cabe destacar que el primer guiño sobre la vuelta del grupo de rock fue hace 3 meses, cuando Los Piojos lanzaron una cuenta oficial de Instagram en la que anunciaron que el último show que dio la banda en River el 30 de mayo de 2009. "Ritual Piojoso" se tituló a este álbum en vivo que a través de 24 tracks revive aquella noche inolvidable a la que asistieron más de 60.000 personas.