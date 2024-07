La ardua tarea de recuperar la memoria de un padre agresivo

Bisnieto del creador de Editorial Losada, don Gonzalo Losada , nieto del actor y director Lautaro Murúa , ahijado de bautismo de la actriz Graciela Borges , egresado de la Universidad del Cine y profesor en la Universidad de Monterrey, Gonzalo Murúa Losada estrena un film sobre su padre, Pablo Murúa Tolnay , una persona de callado talento y tortuoso carácter. Sus problemas mentales afectaron la relación con la familia, y el hijo hace ahora, no exactamente una reivindicación, sino un acto de piedad para evocar a ese padre compinche que conoció en la infancia, y entender a ese hombre autodestructivo, agresivo, del que se mantuvo precavidamente alejado en su juventud. Y quererlo de nuevo.

Participan en el relato de su vida, y en la lectura parcial de algunos cuentos, las primas María Ignacia y María Isabel , la hija Macarena , la ex esposa Elena Losada , el amigo Emiliano Damonte , la siempre cálida Graciela Borges, amiga de Lautaro y de Pablo , a quien ella define como “un necesitado de amor”, y el hermano, Rodrigo Murúa .

Hay recuerdos lindos, otros que duelen, y también algunas pinturas de tiempos no tan lejanos, de formas de criar a los hijos y organizar una familia, y formas de entender y contener a alguien, o mantenerse a salvo. Película hecha con el alma, solo levemente afectada por ocasionales recursos de puesta en escena, y gratamente beneficiada por el buen montaje, la música y la capacidad de las personas elegidas para atrapar al espectador con sus palabras.

Al margen, un hecho curioso. El director buscaba la película en que trabajaron juntos Lautaro y Pablo, “Cuarteles de invierno”. ¿Dónde la encontró? No en el Incaa, sino en Mercado Libre, donde ofrecían unas latas a precio de oferta porque podían estar avinagradas. Las salvaron en el Museo del Cine, pusieron todo a punto lo mejor posible, y allí puede verse la película entera, este sábado, gratis. No es la mejor de Lautaro Murúa, pero es la última. Para quien no lo conozca, se recomienda una escena impagable de “Crónica de una señora” donde la mujer quiere hacer algo en su vida y el marido la ningunea horrible y maravillosamente. “La” Borges y Murúa eran los intérpretes, Raúl de la Torre el director, María Luisa Bemberg, nada menos, la guionista.

“Las voces de Pablo” (Argentina, 2024). Dir.: Gonzalo Murúa Losada; documental.