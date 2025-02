"La ballena", una historia de amor entre la depresión, la obsesidad y el encierro

unnamed (1).jpg El elenco de "La ballena" junto a Ricky Pashkus.

Periodista: ¿Qué te interesó de “La ballena” para querer producirla? Maximilano Córdoba: Cuanto más envejezco me doy cuenta que no sé nada, cuando creo la tengo, estoy equivocado. Me sorprendió el interés en “La ballena”. Uno busca cosas interesantes para ofrecer pero hasta que no tenés a la gente sentada ahí, no hay garantías. Cuando vi la película “La ballena” me encantó, me dio curiosidad e investigué. Era una película muy blanca por sus temas, entonces busqué el libro y me pareció maravilloso, en eso nos basamos para la versión teatral, que es más cruda. Quedamos movilizados con los temas que toca la obra, vi muchas veces la película y lo mismo el libro y cada vez que lo hago apareció un enfoque distinto.