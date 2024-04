La banda canadiense Mother Mother vuelve a la Argentina: cómo conseguir las entradas

unnamed.png

La banda conformada por Ryan Guldemond, Molly Guldemond, Ali Siadat, Jasmin Parkin y Mike Young está en un momento de ebullición creativa: acaba de sacar su noveno disco, Grief Chapter, un trabajo muy sólido que se explaya y reflexiona sobre el amor, la pérdida, los duelos y la cualidad fugaz de la vida en doce canciones que despliegan los distintos matices de la banda. Antes de la salida del álbum habían lanzado cuatro singles: "Normalize", una canción dedicada a los fans que según Ryan Guldemond es una forma de decirles que sean ellos mismos; "To My Heart", una canción sobre la sanación de los traumas; "The Matrix", que combina detalles futuristas y oníricos; y "Nobody Escapes”, una meditación sobre el estado del mundo.