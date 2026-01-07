Los Ángeles Azules suman una segunda fecha en Buenos Aires: cómo y dónde comprar las entradas + Seguir en









Con millones de seguidores en todas las generaciones, la banda se reencontrará con el público argentino este 2026.

La banda mexicana vuelve a la Argentina.

Tras el gran éxito de su anuncio y la enorme respuesta del público, Los Ángeles Azules confirman una segunda fecha en el Movistar Arena de Buenos Aires y suman un nuevo show el 30 de mayo, ampliando su gira por la Argentina.

Con millones de seguidores en todas las generaciones, la banda se reencontrará con el público argentino el 27 de mayo en Córdoba (Quality Arena), el 29 de mayo en Buenos Aires ya agotado (Movistar Arena) y el 31 de mayo en Rosario (Metropolitano).

Cómo y dónde conseguir las entradas para Los Ángeles Azules en el Movistar Arena Entradas a la venta a partir del viernes 9 de enero a las 13hs a través de la web del Movistar Arena, con todos los medios de pago y 6 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Santander, durante todo el periodo de venta.

Copia de LAA_1.1_AGNF Dueños de un sonido que trascendió fronteras y atravesó distintas épocas, la agrupación mexicana se convirtió en un símbolo de la cumbia romántica, llevando sus melodías a escenarios de todo el mundo y manteniendo siempre una conexión profunda con el público. Con clásicos que forman parte del ADN musical del continente —“Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “Mi Niña Mujer”, “17 Años”— su música sigue sonando en fiestas, radios, playlists y celebraciones familiares y de amigos, consolidando un legado popular que se renueva generación tras generación.

En los últimos años, Los Ángeles Azules volvieron a demostrar su vigencia colaborando con artistas de diversos géneros, desde figuras del pop y la música urbana hasta referentes del folklore latino. Esta apertura les permitió expandir su lenguaje sin perder identidad, acercándose a nuevos públicos y reafirmando su lugar como una de las bandas más representativas de la música latina. Esa combinación entre tradición y frescura convirtió sus shows en una experiencia que reúne nostalgia, baile, emoción y una energía festiva que atraviesa edades y estilos.

