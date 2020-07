La Boca se afirma como vigoroso polo artístico

La semana pasada, en La Boca, la Fundación Andreani inauguró un nuevo espacio diseñado por Clorindo Testa. El vernissage fue virtual y comenzó a través de YouTube con una película de la productora El Pampero. En la pantalla aparece un inesperado diálogo entre un sorprendido espectador que pregunta: “Disculpe ¿Qué es esto?” La respuesta no se hace esperar. El relator cuenta entonces la historia de una inauguración frente al Riachuelo donde no hay nadie porque la gente no puede salir. “Si hacemos silencio”, agrega, se va a escuchar el rumor de las voces y el sonido de los brindis. Sin embargo, cuando la cámara ingresa a la Fundación, sólo encuentra unas exhibiciones de arte decididamente contemporáneo. El edificio ostenta las formas tajantes de Testa, padre del brutalismo, mientras los colores radiantes de La Boca se divisan exaltados sobre las vigas y paredes de chapa.